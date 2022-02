Graves incumplimientos en la ejecución del PAE

Por: Édgar Ramírez |

febrero 01, 2022

Alimentos en mal estado, demoras injustificadas y suspensiones son los pecados que prevalecen en el Plan de Alimentación Escolar.

Debido a fallas en la cobertura, calidad, logística y entrega de los alimentos, la ejecución del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país se encuentra en cuidados intensivos.

En 13 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), Putumayo, Popayán, Amazonas, Pitalito, Nariño, Magdalena, Cauca, Córdoba, Chocó, Neiva, Ibagué, Villavicencio, Vaupés, se presentaron, en 2021, los mayores incumplimientos a los lineamientos del PAE con fallas en la oportunidad, cobertura, calidad, logística, entre otros aspectos, proyectando un riesgo alto para la ejecución del programa en el año 2022 en dichos territorios.

A estas problemáticas denunciadas por la Contraloría, el Gobierno Nacional se comprometió a darle fin con la Ley 2167 del 22 de diciembre de 2021, que endurece las sanciones a los contratistas que incumplan con la prestación del servicio.

“Por otro lado nos insta a incluir en las cláusulas de los contratos que hacen las entidades territoriales todo muy claro para que la caducidad se pueda dar y no se interrumpa la prestación del servicio”, dijo la ministra de Educación, María Victoria Angulo.

En ese sentido, en las dos primeras semanas de inicio de calendarios académicos (17 y 24 de enero de 2022), 61 ETC iniciaron calendario académico, de las cuales 25 no están prestando el servicio del PAE. Se identificó que 8 ETC iniciaron el año con incumplimientos a los lineamientos establecidos.

“Existen más de 154 procesos de responsabilidad fiscal en trámite por un valor cercano a 43 mil millones de pesos”, reveló el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.

Por último, el ente de Control reveló 23 alertas sobre la calidad e inocuidad en la entrega de los alimentos del PAE en Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga donde había lácteos con gusanos y frutas en estado de descomposición.