Grasosos y peludos: los chicharrones que le esperan al próximo presidente de Colombia

Por: JOSE DAVID VARGAS TUÑON |

marzo 31, 2022

Con el pasar de los días, a medida que se va bajando el telón de las justas electorales, surgen más movimientos en el ajedrez de la política; algunos de ellos, se ven representados en las alianzas entre partidos y coaliciones que hacen más dificultosa la tarea de escoger a un presidente.

Sin embargo, en los pomposos y en ocasiones acalorados debates que se gestan en estas épocas, ninguno de los candidatos explora la posibilidad de resolver ciertos chicharroncitos que convertirán su estancia en la casa de Nariño en la más apesadumbrada de las experiencias.

En este orden de ideas, para los candidatos a la presidencia, y para la población en general, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, es un tema aislado.

Planteamiento totalmente incoherente con la realidad mundial, pues los efectos de esta, aunque no lo creamos, se verán reflejados en la economía del país, y de ahí derivan los chicharrones que deberá resolver el aspirante a sentarse en el trono de la casa de Nariño.

El primero de estos chicharrones, es el que tiene que ver con la crisis de los fertilizantes que pone en jaque el rendimiento de los cultivos, este es un producto que sustenta la seguridad alimentaria de un pueblo, de él se deriva el correcto funcionamiento de la agricultura.

La invasión a Ucrania pone esto en peligro, debido a que los países participantes en el conflicto son piezas importantes en el mercado de exportaciones de trigo, cebada y fertilizantes.

Así que, si el pancito o el rico pastelito que se come en el desayuno o como merienda al atardecer le resulta muy caro, sepa que es porque Rusia es el mayor vendedor de trigo a nivel mundial y las sanciones impuestas por occidente están apretando el flujo de este activo, también, Ucrania es el quinto productor de trigo en el mundo, y ambos proporcionan el 17 % de la cebada que se consume en el mundo.

Así pues, si los cartageneros vemos la costeñita que acostumbrábamos a consumir en las fiestas o en reuniones sociales, demasiado cara o costosa, ya creo que existe suficiente ilustración respecto a las causas.

También, se ha de anotar que los friticos mañaneros irán saliendo de nuestra dieta diaria, debido al aumento en los precios del maíz para la arepa de huevo y el aceite para fritarla, ya que estas naciones producen el 4 % del maíz del planeta y venden el 52 % del aceite de girasol.

El segundo de los chicharroncitos, es el del precio de la gasolina, a decir verdad, es un tema no tan tratado en los debates presidenciales, por ser tan polémico y bastante complicado de resolver por las disputas y resquemores que es capaz de levantar.

Bien, como consecuencia del precitado conflicto militar, el precio de petróleo, que para Colombia es la referencia Brent, alcanzó niveles que no conseguía desde 2008, es decir, niveles bastante altos por encima de los 100 dólares en algunas ocasiones.

Sin embargo, aunque suene que por un momento nos volvimos los jeques del petróleo, el aumento no ha significado más que dolores de cabeza para los administradores del erario nacional.

Aunque no lo creamos, la gasolina con que tanqueamos el carro o la motico, la estamos pagando a tan solo 9.000 pesos el galón, cuando en realidad deberíamos estar pagándolo a 13.600 pesos como consecuencia del alza a nivel internacional de los precios del petróleo, a pesar de esto, los colombianos no nos damos cuenta de esto, gracias a la tarea del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible (FEPC), aunque no hay que hacer precisión de la exactitud de los datos económico, pues son tan variables como las olas del mar, lo importante es que estamos pagando un precio incoherente respecto de los mercados internacionales.

En fin, estos son los chicharrones más grasosos y peludos a los que se enfrentará el próximo mandatario, por un lado tendrá la galleta de regular la seguridad alimentaria teniendo en cuenta los elevados precios al que se irá cotizando el trigo y los demás insumos de la canasta básica, y por el otro, tendrá la culebra o el culebrón de sopesar y tratar de estabilizar los precios de la gasolina con los parámetros a nivel internacional, situación, que a mi modo de ver no pasará por ser la diferencia bastante grande y abismal, pero igual queda planteado el debate.

Por ahora, nos queda regocijarnos de las barbaridades que dicen en los debates, también de las mentiras y las cosas que todos queremos oír, sin embargo, lo que menos le conviene a un mandatario es que sus súbditos tengan ojo crítico y clínico.

Espero haber contribuido en el desarrollo de esa sensibilidad critica, y a dar un panorama amplio sobre algunas precisiones en materia electoral y económica. ¡gracias totales a todos los que se toman el tiempo de hacer una breve lectura a lo que escribo!