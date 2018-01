Como respuesta a la nota ciudadana Bloque de poder hegemónico comunista en Colombia, escrita por Ariel Peña, me pareció interesante y necesario lanzar una serie de apuntes al respecto.

1. No nos vamos a topar, bajo ningún concepto, con un “gobierno de transición” en 2018 porque Colombia no está viviendo el paso de un sistema político a otro, ni siquiera el fin de la violencia y mucho menos la antesala de la dictadura del proletariado. Se trata, simplemente, del paso a las res pública de un grupo de personas que han sido parte activa de la política del país. Y esto ha sido así al menos desde Marquetalia.

2. Gramsci no diseñó el marxismo-leninismo. Lo que sí hizo fue una serie de aportaciones que generan mayor o menor debate en el marxismo. Debate, aquí no hay dogma. Sin embargo, lo único que sí es irrebatible es que el señor Ariel, autor de la nota que comento, no ha leído a Gramsci ni a Maquiavelo. Permítame recordarle que este último es el padre de la Ciencia Política, más allá de las tristes apreciaciones subjetivas que usted pueda exponer.

3. Corrección: no es el marxismo quien prima el cumplimiento de la práctica a la teoría a todo coste. Es precisamente la política liberal la que se rige por el beneficio y la historia política de nuestra república es viva muestra de ello. Además, cita usted de manera errónea a Marx, por lo que lo invito humildemente a que lea al pensador alemán del que tanto habla y descubra de una buena vez qué significa para un filósofo de la época la palabra “ideología”.

4. ¿Le importaría, en vez de adjetivizar tanto, explicarnos qué es la hegemonía y qué es la cultura. Así mismo, ¿podría explicarnos qué tienen que ver la fortuna, la virtud y la necesidad de Maquiavelo con eso que comenta usted de la apología de la violencia y el engaño? Eso no es Maquiavelo.

5. ¿El método maquiavélico? ¿Dividir a la sociedad? ¡De qué habla! En la sociedad hay conflictos y por lo tanto divisiones desde que un hombre dijo «esta tierra es de mi propiedad» y otro le creyó. Maquiavelo no hace más que poner en un papel lo que la política ha sido y es de manera inveterada.

6. ¿Dice usted que “se cree que Mao aplicó a Gramsci”? ¿Cómo es eso? Las cosas se aplican o no se aplican y lo demás es demagogia barata. Si usted no es capaz de afirmarlo es porque no ha leído a Gramsci o no conoce las políticas de Mao. O ambas. Y no, no voy a venir a desmentirlo porque la carga de la prueba recae en quien afirma. O sea, en el señor Ariel.

7. Latinoamérica no carece de capacidad de discernir.

A quien haya leído, como yo, el artículo del señor Ariel y se quedó esperando un análisis y no una perorata, como me pasó a mí, les regalo la siguiente frase celebre: “Instrúyanse, porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia. Conmuévanse, porque necesitaremos de todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitaremos de toda nuestra fuerza” (Antonio Gramsci).

