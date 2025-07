Golpe definitivo a Rafael Martínez: no va más como gobernador del Magdalena

Anuncios.

La decisión del Consejo contra Rafael Martínez es la última desgracia ocurrida contra los alfiles de Carlos Caicedo, quien debe compadecer en Bogotá el próximo lunes siete de julio. Los antiguos militantes del partido Fuerza Ciudadana cada vez tienen menos poder. A Martínez le salieron caras las palabras de las elecciones de 2023.

Según unos videos en poder del Consejo el exgobernador habría apoyado en un evento público, el 21 de septiembre de 2023, a las candidatas Miguelina Pacheco y María Charris; ambas del Partido La U. No ha sido el único impase de Martínez, en 2019 ya había tenido problemas con la justicia.

En 2019, cuando era Alcalde de Santa Marta, fue suspendido por investigaciones contra su administración, pero esto no evitó que defendiera su alcaldía desde la detención domiciliaria y su popularidad siguiera en aumento lo que se evidenció en los sondeos nacionales. No obstante, en 2025 la situación cambió. Fuerza Ciudanía ya no tiene el mismo poder.

La caída de Fuerza Ciudadana

El apogeo de Fuerza Ciudadana comenzó cuando el Consejo de Estado enterró las aspiraciones presidenciales de Carlos Caicedo. En mayo de 2024 Fuerza Ciudadana perdió su personería jurídica. Caicedo alegó una persecución en su contra y de la izquierda detrás de esta decisión.

Ante la decisión del Consejo de Estado, Carlos Caicedo instauró una tutela convencido de que iba a salir victorioso, pero no fue así y, por el contrario, se confirmó la caída de su colectividad en noviembre de 2024. No ha sido el único revés, Rafael Martínez perdió la gobernación del Magdalena y Virna Johnson tiene problemas con la Procuraduría. En resumen, el control de Caicedo en el Magdalena parece solo existir en el recuerdo.

