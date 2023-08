Glenn Fogel: El jefe de Booking y el mayor comprador de empresas turísticas

.Publicidad.

Booking es una plataforma líder en la búsqueda de tarifas de viaje, alojamiento y otros servicios que complementa un viaje como; el alquiler de carros o la comparación y reserva de vuelos. Su misión es conectar clientes y agencias de turismo desde cualquier parte del mundo. En Booking incluso se pueden hacer reservaciones con anticipación, así como observar las listas de precios y experiencias de los usuarios.

Booking ofrece más de 30 millones de anuncios en casi 150 mil destinos de 229 países y territorios de todo el mundo. Cada día Booking.com recibe más de un millón y medio de reservas de personas de todo el mundo que buscan un lugar donde alojarse durante sus vacaciones o un viaje de negocios, también el sitio web está disponible en 43 idiomas.

¿Quién es Glenn Fogel el CEO de Booking?

El director ejecutivo de Booking Holdings, Glenn Fogel, se ha posicionado como un gigante de la industria del turismo, pues tiene un historial bastante notorio en completar adquisiciones exitosas.

En años anteriores Fogel logró la adquisición de Getaroom (distribución hotelera B2B), Etraveli Group (reservas aéreas), Kayak (buscador de vuelos y hoteles) y Priceline (agencias de viajes online).

Fogel se incorporó a Booking en febrero del año 2000. Fue director de estrategia y planificación mundial desde noviembre de 2010 hasta diciembre de 2016. Después en 2017, asumiría el liderazgo de Booking Holdings. En 2019, fue nombrado como el CEO de Booking.com.

El presidente y director general de Booking estudió economía en la escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania, Wharton School. Gleen Fogel también fue a la Facultad de Derecho de Harvard, donde estudió derecho. Como resultado, fue miembro del colegio de abogados del estado de Nueva York.

Fogel se unió a Booking Holdings cuando todavía se llamaba The Priceline Group. Bookings Holdings comenzó como Priceline.com Incorporated, fue el sitio web de viajes inicial de la corporación. A su vez, Priceline.com se convirtió en The Priceline Group, que fue el nombre que se usó de 2014 a 2018. No fue hasta hace muy poco que The Priceline Group se convirtió en Booking Holdings.

El cambio de nombre se debió al hecho de que Priceline.com no era tan grande como Booking.com. Como resultado, el nombre anterior estaba obstaculizando los esfuerzos de Fogel y Booking Holdings para trabajar con sus contrapartes en los mercados extranjeros debido a problemas de reconocimiento de nombres.

