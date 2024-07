Gerencia pública: caminos de superación y resultados

Por: Arnol Cosme Aragón* |

julio 10, 2024

Desde muy pequeño Arnol Cosme Aragón, mostró sus habilidades de liderazgo, de proyectarse como una persona muy servicial, pero también inclinado a gustarle todo lo relacionado con la política y los asuntos de gobierno. Para su familia, en especial de su abuela Elvia María Peña (QEPD) quien fue la mujer que lo crio desde meses de nacimiento, ella veía un potencial enorme en ese niño, sin embargo, las limitaciones socioeconómicas no permitían que los sueños se lograran materializar.

Entendiendo que el vivir en una zona rural limita a los niños y jóvenes a tener menos oportunidades, este niño decide participar de la política con tan solo 11 años, ya daba discursos y se paraba en escenarios llenos de gente a hablar de política y de propuestas en medio de frágil y débil pensar cognitivamente hablando.

A medida que fue creciendo, fue ganando reconocimiento y se empezó a relacionar con figuras políticas importantes de su momento y de la región.

Empezó a buscar oportunidades y empezó estudiar una tecnología en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, y le tocaba ir a estudiar en bicicletas desde una vereda del municipio de Guachené todos los días de día y de noche, con sol y lluvia. Había días que no había para almorzar, ni refrigerio y le tocaba pasar derecho, como no se crio con su mamá ni su papá, le tocaba rebuscarse trabajando en la agricultura y restaurante los días que no estudiaba para tener sus propios gastos.

Al transcurrir el tiempo, logró conseguir un trabajo como administrador de un punto vive digital, gracias la oportunidad que le dio el exalcalde Gustavo Hincapié.

Las condiciones del entorno en ese momento eran muy difíciles, pues estaba rodeado de pronósticos no muy alentadores, el saber que creció sin una familia, padre y madre y sin tener una figura que le demandara autoridad, era muy fácil que escogiera caminos no muy buenos. Sin embargo, siempre demostró tener una fuerza y madurez sobre la persona que quería ser, y a pesar de todos esos elementos socioeconómicos, afectivos y estructurales, no se desvió del camino, siendo esa una de las opciones más cercanas que tenía, como fue la de sus hermanos.

Cada vez se veía más su crecimiento personal y deseo de ser “alguien en la vida”, esa frase que siempre retumba en su mente y en sus oídos, cuando su abuela se lo decía.

Y así transcurrió el tiempo hasta que se convirtió en un referente en su comunidad, destacándose como un líder comunitario, con una visión amplia de la vida social, la política y el sector público. Terminó su tecnología y continuó su vida académica como administrador público.

En honor a su trayectoria y trabajo al interior de las entidades públicas, fue reconocido por el presidente Iván Duque como el mejor servidor público de la vigencia 2021, al igual que en el 2022 recibió reconocimiento por sus buenas prácticas en el sector público en la categoría de buen gobierno por el departamento de Cauca.

Esta narrativa ha sido inspirada para motivar a otros jóvenes que a pesar de las condiciones de falta de oportunidades y de los contextos difíciles, se puede salir adelante y convertirse en esos referentes o en las personas que en algún momento soñaron ser.

Muchas veces las limitaciones son mentales y esas son las que nos profundizan más en la sensación del no puedo, en la de sentir, que no se van a lograr tus metas y propósitos, y que eres una o uno más del montón.

Es por eso que debemos tener en cuenta que la vida personal es un viaje único y fascinante, lleno de desafíos y momentos de alegría. Cada uno de nosotros enfrenta pruebas y tribulaciones que moldean nuestra perspectiva y fortalecen nuestro carácter y es ahí donde empezamos a construir ese modelo de vida. Y es la clave para la superación personal, que radica en cómo respondemos a estos desafíos y cómo elegimos aprender y crecer a partir de ellos.

En ocasiones nuestras propias ataduras de vida, están en las limitaciones que genéticamente y por contexto apropiamos y empezamos a creer, el romper barreras es un acto de valentía y determinación que va más allá de superar obstáculos físicos o sociales; implica desafiar límites impuestos por nosotros mismos o por otros, y abrir caminos hacia nuevas posibilidades y libertades.

*Profesional de apoyo en la Secretaría de Agricultura en el área de proyectos del Sistema General de Regalías de la Gobernación del Cauca