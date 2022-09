¿Barranquilla va a pagar por un gran premio de F1?

A Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, le molesta y de qué manera las cifras del DANE. Es que no es para menos. El 66% de los curramberos no comen las tres comidas diarias. Todo raya en la miseria. En la arenosa 13 de cada 100 personas vive en pobreza extrema. Los medios sometidos a los Char, y son tantos los medios, esconden estas cifras. Ellos creen que el paraíso se compone de paletadas de cemento. Y en esa lógica de botaratas, se les ha ocurrido la más demencial de las ideas, hacer una válida de Fórmula Uno que podría valer, oigan bien la cifra, 4.5 billones de pesos para un evento que va a durar tres días y que, según el fantasioso alcalde barranquillero, ficha por supuesto de los Char, traerá 120 mil personas y hará autosostenible el evento.

Juan Manuel Reyes, una autoridad en la materia, explica no sólo por qué es una estupidez plantear un evento de tal magnitud en la arenosa, sino también por qué es una infamia:

Pumarejo promete 120 mil visitantes. Un evento regular que mueve un cuarto del público (los partidos de la Selección en el Metropolitano) requiera que muchos de sus asistentes vayan a Cartagena porque el Ernesto Cortissoz no da. Barranquilla no tiene la capacidad del aeropuerto.

Sea donde sea, los como mínimo 4.5 km del circuito deben ser reconstruidos. No repavimentados: hay que hacer las bases desde cero, hay que poner asfalto especial que resista 40°, lluvias y el paso de 20 monoplazas a 320 km/h y 12 metros de ancho. No es reparchear la Autonorte.

Tocancipá es un circuito con una infraestructura que da grima pero es lo único que tenemos. Central Park es el elefante blanco favorito de Lupe. Y el automovilismo colombiano es ver correr autos modelo 1994. Me duele porque soy fan, pero el TC2000 y el CNA no son espectáculos.

Si la F1 va a venir a Colombia, que sea para quedarse, no para que a los tres años nos saquen porque la plata no dio y tiene que entrar a pagar el gobierno. Pasó con Valencia, pasó con Yeongam, pasó con Hanoi, que no pase con Barranquilla.

Cierro hilo.

