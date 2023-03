Gabriela Casuso: la estrella influenciadora que defiende el oceáno

Por: Juan Carlos Fontalvo C |

Desde su primera infancia a Gabriela Casuso le ha interesado el cuidado del océano. El Proyecto Acuática cumple 5 años de existencia y nos alegra que la gente haya acogido nuestro mensaje. Por eso esta entrevista es una oportunidad más para que pensemos en el océano y en que todos tenemos una misión en su protección.

¿Lugares como el parque Salamanca, la Ciénaga de la Virgen o la boquilla entre otros, si están comprometidos con el océano ?

Gabriela Casuso: No es que solamente sean los parques o lugares los comprometidos con el océano. Todos debemos estar comprometidos con cuidarlo y protegerlo con cada pequeña acción. A veces pensamos que eso es tarea de activistas o de los gobiernos y claro que lo es, pero es para que la gente común y corriente sienta que tiene mucho por hacer. Para ellos es mi mensaje.

Visita usted el océano, que ha encontrado y como se puede mejorar?

G.C: Desde pequeña lo he visitado y lo he disfrutado en paseos a playa desde la Guajira hasta el Magdalena, Bolívar y el Atlántico. He podido compararlas con las de Cuba, donde tengo familia. Pero también en documentales que han hecho crecer mi pasión por protegerlo.

Para mejorar el entorno y proteger el ecosistema marinos y sus especies es importante conocer para querer y proteger. Ese es uno de nuestros mensajes principales desde Proyecto Acuática. Necesitamos aprender cuál debe ser nuestra relación con el océano.

¿Cuál es su mensaje para los jóvenes, niñas y niños que también están comprometidos en conservar los océanos?

G.C: Mi mensaje para todos los niños, niñas y jóvenes es que no necesitan crecer o llegar a ser presidentes o líderes para tomar una acción de cuidado y protección con el medio ambiente y el océano. Y si son líderes ya en el tema que no se detengan ante los comentarios negativos que les hagan, se trata de seguir haciendo conciencia.

¿ Qué es lo más importante que ha sabido o aprendido de los líderes ambientales que ha entrevistado?

G.C: Me han enseñado que la mayor amenaza que tienen las especies marinas, en especial los depredadores, es la ignorancia y la desinformación. Sylvia Earle, la fundadora de Mission Blue, me dijo que los jóvenes tenemos un superpoder que es la información y la tecnología y que yo estaba haciendo algo con ese superpoder y no debía parar de hacerlo. Max Bello, el especialista chileno en políticas del océano y área marinas protegidas, nos advierte cada vez que puede que tenemos una triple crisis: perdida de biodiversidad, contaminación y cambio climático.

En general todos los científicos están tratando de alertar porque hay un ciclo de vida en el que no se puede perder más tiempo porque no sepamos. no mejoremos nuestros hábitos o las autoridades no tomen decisiones importantes.

¿Desde acuática, han pensado en que el agua del mar en santa Marta vuelva a tener el color azul de antes?

G.C: No pensamos solo en el mar de Santa Marta, sino en todos los cuerpos de agua en Colombia y el mundo. Han sido tantos años de hábitos y decisiones del ser humano afectando los ecosistemas sin tener en cuenta que este planeta es uno solo. El azul de antes volverá cuando se tomen decisiones y lo mejor es hacer conciencia a los gobernantes. Creo que deben apoyarse en los científicos para saber las consecuencias que suceden cuando aprueban permisos para usar los recursos naturales.

Por ahora nos alegra los pasos en dirección correcta que se están dando en cuanto a áreas marinas protegidas. El mejor ejemplo es la creación de Beata en el mar Caribe y Colina al este de Malpelo y la ampliación del área protegida de Malpelo en el Pacífico.

¿ Cómo es el cuidado que UD hace del manatí y otras especies que habitan en el océano?

G.C: El Manatí fue una de las especies con las que primero tuve una conexión especial. Por ende es un animal significativo para mi. Su existencia está amenazada por la pérdida de su hábitat y son cazados por su grasa y carne. Conocer que son especies protectoras de los lugares donde habita, son amigables, inofensivos, herbívoros y cuidan los humedales solo cumpliendo con existir, hace que entendamos cuan frágil es la especie y su habitat frente a la falta de conciencia e información. Si sabes eso, tu relación con los manatíes cambia.

Comencé por los manatíes y luego me enamoré perdidamente de los tiburones y el rol que cumplen en la cadena trófica. La ciencia ficción y los titulares mal redactados le han hecho daño a esta especie por muchos años. Y es que donde haya tiburones hay salud para el océano, porque se comen a los peces enfermos, regulan la población y son indicadores de buena salud del hábitat donde hacen presencia. Hay muchos guardianes acuáticos (científicos, divulgadores, ecológos, sicólogos, buzos, escritores y especialistas en política ambiental) que se sumergen en el océano y cuando nos aceptan un live en Instagram con Guardianes en Vivo o en YouTube con Misión Kraken nos cuentan su experiencia para que todos los seguidores de Proyecto Acuática se inspiren o se pellizquen o sientan que bucean en este conocimiento. Es decir, sientan que tocan pasto marino cuando escuchan su mensaje.

¿Alguna entidad ambiental nacional o mundial se ha interesado en apoyar a Acuática?

G.C: Siento que tenemos aliados internacionales importantes en Mission Blue, Pelagios Kakunjá, la red de científicos de MigraMar, el programa Roots and Shoots de Puerto Rico, COPA COASTAL de Chile, Fundación Malpelo, Desmitificando Tiburones, Shark 4 Us y Macuaticos, entre otros.

Debo reconocer que un apoyo valioso ha sido la designación como joven agente de cambio de la Red Latinoamericana de Educación Marina Relato Océano. Somos los únicos jóvenes en representación por Colombia en esta organización. Hace poco la Fundación chilena Adolescente Impacta que dirige la niña planeta de Los Lagos Noemí Manriquez nos nombró como Embajadora en Colombia de la organización. Y sin duda la gran oportunidad de tener una columna ambiental en Caracol Radio para difundir nuestro mensaje desde el 2019.

¿Nos da una reflexión y un consejo para que todos cuidemos nuestros océanos?

G.C: Tenemos un océano. Un océano sin fronteras, con especies viviendo en él. Y ellos nos han dado tanto y nosotros hemos agradecido tan poco que siento que ya es momento de agradecerles de verdad, concienciando a la gente de su importancia, vamos por buen camino. Un paso bastante importante fue dado este año al hacer el tratado de la ONU para proteger la altamar, a pesar de faltar ciertos detalles, se ve que se le está dando la relevancia que merece. Porque sin el océano y sus especies hubiéramos muerto hace mucho, sin azul no hay verde, todo está conectado.

