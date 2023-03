Barranquila no tiene mar (ni tampoco un transporte decente)

La empresa Transmetro es un caos, por lo que es indispensable que el gobierno la intervenga cuanto antes, pues no le brinda seguridad, desarrollo ni calidad de vida

Por: JAIME VELEZ GUERRERO |

marzo 16, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

No se puede permitir que el transporte público de Barranquilla y su área metropolitana vuelva a incrementarse, cuando el servicio no es fiable y seguro. Lo más atroz es que el sistema masivo e histórico lleva en sus espaldas profundos problemas que no pueden resolverse de la noche a la mañana.

Lo doloroso es que la urbe y los municipios que se encuentran en su periferia son los que más se afectan por la falta de estrategia del sistema masivo de transporte público y colectivo. Eso ocasiona que los autobuses se le dificulten llegar a los barrios recónditos porque los mismos no son garantía en el campo de seguridad. Entonces, cuando exploren una nueva ruta, esta debe de ir acompañada de políticas sociales.

La falta de control estatal en el sistema masivo es uno de los graves problemas que lo empuja a la inmoralidad, de igual manera las dos concesiones operativas como lo es la Unión Temporal Sistur Transurbanos y el Grupo Empresarial Metrocaribe no poseen un importante músculo financiero, sin olvidar que Transmetro no permite la participación en las reuniones de la junta directiva de voceros ciudadanos.

Siempre he recomendado ponerle término al sistema masivo en razón a que no presta un servicio eficaz y de calidad, por tanto, es significativo que el Ejecutivo nacional apoye en labrar un verdadero proyecto a largo plazo con la participación del gobierno chino, ya que estos son muy instruidos en la planificación del transporte público.

Las cosas se están poniendo color de hormiga puesto que ahora con la abusiva alza de la tarifa del transporte público masivo y colectivo, los estudiantes universitarios del Atlántico y Norte, se han preocupado por la situación que afronta el sistema y exigen vehementemente un valor del pasaje diferencial, sin restricciones.

Como siempre, el alcalde del distrito de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y la gobernadora, Elsa Noguera de la Espriella, hacen caso omiso de dichas peticiones.

Sin duda, Transmetro es una empresa fallida: por un lado, las concesiones operativas tienen un déficit de miles de millones, lo cual requiere una auditoría, para saber a ciencia cierta un supuesto mal manejo de los recursos, es decir, ponerle ojo de águila y olfato de sabueso a todo lo que sea materia de investigación, con el fin de esclarecer responsabilidades de una presunta corrupción. Pero igualmente la otra concesión Recaudo SIT Barranquilla S.A.S, que presenta unas series de anomalías en el servicio, tiene concienzudamente que ser equivalentemente investigada. Por el momento, y como una medida de carácter urgente es menester que el Distrito asuma lo más pronto posible la función de esta ineficiente entidad.

Realmente la empresa Transmetro es un caos por lo que es indispensable que el gobierno del presidente Gustavo Petro la intervenga cuanto antes, pues no le brinda seguridad, desarrollo ni calidad de vida para los seres sociales, solo es un elemento de alteración del orden público y foco de indelicadeza galopante que podría haber hecho metástasis. Esto explica que “Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza”.

Solo nos queda la esperanza que la tranquilidad llegará con un nuevo contexto estratégico para los usuarios del transporte masivo y colectivo, pues si así es, esta urbe y su área metropolitana comenzarán a prosperar, dentro de una óptica social y generacional. Por tal sentido habrá que introducirles un chip a nuestros dirigentes para que comprendan que la planeación a largo plazo es nuestro punto de partida para andar en el camino del crecimiento.