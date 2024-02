¿Cuáles son los únicos 3 equipos que han jugado las 97 ediciones de la liga colombiana en la A?

.Publicidad.

El fútbol colombiano fue inaugurado el 15 de agosto de 1948, día en el que se jugó el primer partido en la historia de la liga local. Los 10 participantes de esa edición fueron Santa Fe, Junior, Deportes Caldas, Millonarios, América de Cali, Atlético Municipal (Atlético Nacional), Independiente Medellín, Deportivo Cali, Once Deportivo y Universidad Nacional, y el eterno primer campeón resultó siendo el equipo cardenal. Desde entonces se han disputado 97 ediciones de la liga colombiana y, de esos 10, solo 3 han sido los clubes que han logrado disputarlas todas en la primera división, marcando un hito.

Póster promocional de los primeros 5 partidos que se disputaron en el campeonato profesional de fútbol en Colombia - año 1948.

Los 3 equipos que nunca se han ausentado de la primera división del fútbol colombiano

Para poder hablar de los equipos que han tenido presencia en la primera división desde su fundación, primero hay que hablar de los clubes que tuvieron que vivir la difícil situación de descender o desaparecer en algún momento de su historia. Por ejemplo, de los 10 equipos fundadores, Universidad Nacional y Once Deportivo desaparecieron en 1952 y 1951, respectivamente, y otros 5 han tenido problemas económicos o han perdido la categoría.

En el tema económico, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali e Independiente Medellín fueron los clubes más perjudicados, pues en la década de los 50 desaparecieron del fútbol profesional. En el caso del currambero, la crisis lo llevó a retirarse de la Dimayor en 1953 y no volvió hasta 1966. Para el azucarero fue peor, pues fue desafiliado sin pedirlo y eso lo llevó a quebrarse; y en el caso de Independiente Medellín, en 1952, 1953 y 1958 el dinero no le permitió jugar en la liga local. Además de ellos, Deportes Caldas también se ausentó en los 50, volviendo como Once Caldas en 1961.

Ahora bien, si se habla de descensos, solamente un equipo de los clubes fundadores ha perdido la categoría de manera oficial. Fue el América de Cali en 2011, cuando perdió contra Patriotas por la vía de los penales y salió de la importante lista de equipos que nunca han jugado en la B. En dicha categoría estuvo durante 5 años, volviendo a la primera división en el año 2016.

Así las cosas, los únicos 3 clubes que han disputado las 97 ediciones de la liga colombiana en la primera división han sido Millonarios, Santa Fe y Nacional (antes Atlético Municipal). En estos 75 años de historia en la Categoría Primera A, lo embajadores han alzado 16 títulos, los cardenales 9 y los verdolagas 17, sumando 42 trofeos de los 97 que han estado en juego.