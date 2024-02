El extremo estrella de la selección Colombia que le costó casi $100 mil millones a su nuevo club

La actual temporada de fichajes ha dejado muy buena pinta para los futbolistas de la tricolor, sobre todo para aquellos que finalizaron el 2023 siendo titulares en el combinado nacional. Por ejemplo, Kevin Castaño firmó su llegada al fútbol europeo, a Rusia, y Daniel Muñoz se ratificó en Europa llegando a la Premier League. Pues bien, a ellos se sumó Luis Sinisterra, jugador de la selección Colombia, quien convenció a las directivas del Bournemouth para que tomaran la opción de compra y lo ficharan del todo por más de 20 millones de euros.

Aunque Luis Sinisterra militó en el Bournemouth desde septiembre de 2023, lo cierto es que el club inglés no tenía los derechos del futbolista, pues había llegado a modo de préstamo. El club que poseía su pase era el Leeds United, club al que arribó en junio de 2022 y en el que tuvo buenas actuaciones. Aun así, desde las cabezas del Leeds vieron con buenos ojos mandarlo al equipo de los Cherriers y allí se ratificó, alcanzando a jugar 15 partidos desde que llegó, y anotando 2 goles y haciendo 2 asistencias. Su desempeñó fue sobresaliente, razón por la que decidieron hacer uso de la opción de compra.

Así las cosas, el Bournemouth se hizo con los derechos deportivos de Luis Sinisterra después de cerrar un negocio que superó los 20 millones de euros, 23,42 millones para ser específicos. Eso, en pesos colombianos, equivale a 99 mil millones de pesos aproximadamente, lo que puso al futbolista en el top de los fichajes de colombianos más caros de la historia. Desde su club ya le dieron la bienvenida y celebraron que ahora haga parte, del todo, del club de los Cerezas, como se apoda.

We're delighted to confirm the permanent signing of Luis Sinisterra ✍️