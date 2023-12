Los buenos negocios de Milena López después decirle adiós a RCN y Muy buenos días

.Publicidad.

Milena López, una mujer que fue un icono de la televisión colombiana y brillo de 2011 a 2017 junto a Laura Acuña y Jota Mario Valencia en ‘Muy buenos días’, programa matutino de RCN que amaban los colombianos donde también la manizaleña causó furor por su famosa caída en vivo. El inició de su carrera en la televisión fue en un programa llamado 'Gente interactiva2'​ en su ciudad natal, Manizales. En el 2007 decidió presentarse a la convocatoria que realizó Estilo RCN donde resultó siendo una de las ganadoras.

Fueron diez años de su vida los que entregó al canal pues de 2007 a 2011 presentó también en ‘Estilo RCN’. Pero un día no estuvo más allí y decidió tomar otro camino en su vida. De RCN, Milena López pasó a trabajar en el canal City TV, para presentar la edición de entretenimiento y de allí saltó al Canal 1. Entre salto y salto, la mujer terminó alejándose de la televisión hasta que dejó de aparecer del todo en esta.

Eso hizo que muchos se preguntaran qué fue de la vida de la presentadora y modelo colombiana que también hizo suspirar a más de uno con su belleza, pues fue reina de la feria de manizales en 2005 y participó en el reinado nacional del café en 2004. Pero Milena ya ha dado varias pistas de a que se está dedicando actualmente y es toda una mujer empresaria e independiente que no ha tenido necesidad de regresar a la televisión para vivir cómodamente.

A sus 42 años, la presentadora está dedicada a sus redes sociales y de allí obtiene la mayoría de sus ingresos. Nos la encontramos en la inauguración de la edición número 67 de la feria de Manizales y nos contó que ha sido de su vida y porque no ha regresado a la televisión donde tanto la extrañan. Sin embargo, está mejor que nunca y ya cuenta con 1.8 millones de seguidores en Instagram.

Las razones por las que no ha regresado a la televisión son muy simples, la primera, no la volvieron a llamar, simplemente no le volvió a salir nada, pero no porque no le salieran cosas, si no porque de los cuatro proyectos de los que le llamaron se presentó a dos y no pasó el casting. También le hicieron una propuesta para estar en un reality pero ese tipo de proyectos no la llenan, simplemente está esperando que llegue algo que sí la motive.

Pero hay dos cosas que la mantienen muy ocupada y con lo que está creando empresa en Colombia, se trata de su propio hotel tipo glamping, se llamá Nativo Glamping y está ubicado en el Kilómetro 3 Barichara San Gil - Vereda el Llano, Santander.

Según Booking, se ubica a 49 km del parque nacional de Chicamocha, y ofrece alojamiento con jardín, aparcamiento privado gratuito, terraza y restaurante. Este hotel de 4 estrellas alberga un bar. El hotel cuenta con bañera de hidromasaje, servicio de habitaciones y WiFi gratuito. Todas las habitaciones tienen balcón con vistas al jardín. Las habitaciones del Nativo Glamping tienen vistas a la montaña y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. Las habitaciones incluyen ropa de cama y toallas.

Por otro lado, tiene un emprendimiento de tejidos donde hace sacos de todos los colores y formas caracterizados por ser femeninos y delicados. Su marca se llama El Garaje By Mile y su intención es abrigar a la mujer mientras la hace lucir femenina y hermosa. Aunque está en una nueva faceta de empresaria, Milena ya se siente feliz con lo que tiene y su sueño a futuro es tener un refugio para animales.

