Frenazo al cura rector del San Pedro Claver de Barrancabermeja que expulsó a un alumno y fue forzado a reintegrarlo  

El sacerdote Ever De Arco Solano tuvo que aceptar de nuevo a un alumno con dificultades de atención, pero rehúsa a graduarlo con el grupo. Un juez tiene la palabra.

El sacerdote Ever De Arco Solano es el director encargado del colegio seminario San Pedro Claver, quien fue encargado por el padre Ovidio Giraldo Velásquez, Obispo de la Diócesis de Barrancabermeja. El director es quien debe lidiar con el proceso legal del alumno con un trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad. No obstante, el estudiante sigue asistiendo al colegio, aunque no se sabe si podrá graduarse con el resto de compañeros, el claustro le ofreció graduarse por ventanilla.

Todo comenzó cuando el estudiante, según la familia, fue expulsado de manera arbitraria por ponerse a manipular un tímer, en español un temporizador. Para el colegio el alumno cometió una falta gravísima y debía ser castigado, en consecuencia, los padres interpusieron una tutela para asegurar que el muchacho pudiera seguir en el colegio. El pleito lo lideró el abogado, Alberto González Mebarak, quien la emprendió contra la institución y señaló varios problemas en su manejo pedagógico.

Para el jurista además de la expulsión irregular de su cliente, también habrían fallas por no haber un Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), una herramienta obligatoria para los estudiantes en condición de discapacidad. El colegio durante el plazo concebido tampoco habría realizado un diagnóstico adecuado para crear unas clases adaptadas al menor, donde se debía hacer concertaciones con los padres de familia.

Por las acciones legales, el colegio reversó la decisión y aceptó el regreso del alumno a las clases. Sin embargo, el abogado ha expresado la insatisfacción de la familia que insiste en que no se han realizado los correctivos y que el estudiante sigue siendo objeto de discriminación por parte del colegio. Para el abogado González no se han corregido las fallas. El trato discriminatorio ha llegado al punto de no permitir la presencia del muchacho en la ceremonia de graduación como parte del grupo escolar, también se le separo del resto de alumnos, no recibe clases como todos los demás. El abogado en resumen busca un enfoque de enseñanza donde se tenga en cuenta la diferencia del estudiante por su condición de hiperactividad y problemas de aprendizaje, y por otra parte en la medida de lo posible se le trate igual al resto. Las consecuencias sobre su emocionalidad son evidentes y ha reportado incluso episodios de depresión.

El colegio, que está bajo los lineamentos del Obispo de la Diócesis de Barrancabermeja, por su parte señala que el joven no siguió la conducta del manual de convivencia y en consecuencia se le expulsó. En medio de las opiniones encontradas se debe esperar la decisión de un juzgado del circuito de Barrancabermeja.

