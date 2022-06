Francia Márquez y los demás orinamos del mismo color

Por: Alexander Molina Guzmán |

junio 23, 2022

Hay una película llamada Talentos ocultos, estrenada en 2017, basada en una historia real de tres brillantes científicas negras que laboraron en la NASA en la década de 1960, y que tuvieron que soportar y luchar contra la discriminación racial tan fuerte en aquella época y que todavía persiste en el mundo.

Hay un escena especial, la escena de la ida al baño, que tiene un final de igualdad: existe una segregación racial para ir al baño, entre otras cosas, pero ante la exigencia de igualdad por parte de estas mujeres, al final Al Harrison, protagonizado por Kevin Costner, tumba el aviso del baño señalado para negros y dice: “ya está, no más baños para los de color, no más baños para blancos, solo son baños... acá en la NASA orinamos del mismo color”.

Tal vez la escena del baño no sea importante para muchos, sino la inteligencia que demuestran estas mujeres negras en medio de la “inteligencia” de hombres blancos. Sí, la inteligencia ya está demostrada. Pero el reconocimiento de la igualdad no es un problema de inteligencia, sino es un problema de igualdad, sin importar la inteligencia que tenga que demostrar una persona para ser tratado con esa igualdad, con esa dignidad: por el solo hecho de ser persona, todos debemos ser tratados con respeto.

El punto es que hasta cuándo Francia Márquez tendrá que soportar discriminación por lo que hace o por lo que dice. Lo más reciente fue la entrevista que le hizo Claudia Palacios para el noticiero CMI y en la cual, otra vez distorsionando lo de “vivir sabroso”, la presentadora le pregunta si va a vivir en en la casa vicepresidencial, y si eso no hace parte del vivir sabroso. Por supuesto, la pregunta incomodó a Francia Márquez y, respetuosamente, puso en su sitio a la presentadora diciendo que vivir sabroso no es tener una casa, aunque agradece que tiene una casa, ni menos una casa “vicepresidencial”, sino que se refiere a vivir en paz, sin miedo, con dignidad... Eso es vivir sabroso. ¿Todavía no se entiende?

Entonces, ese vivir sabroso se extiende a cualquier persona sin importar su condición social, económica, política, étnica o religiosa. Vivir sabroso para un periodista, por ejemplo, no sería trabajar para grandes medios de comunicación y que sea el mejor pago. No. Vivir sabroso para cualquier periodista sería que no lo amenacen o lo asesinen por ejercer su oficio con dignidad; es decir, libremente, sin que ni siquiera el dueño de ese medio de comunicación para el cual trabaja lo presione para que se convierta en mercenario del poder y no en su crítico. Eso es vivir sabroso. ¿Todavía no se ha entendido qué es vivir sabroso?

Tal vez lo entendiéramos si todos ocupamos el mismo baño y nos diéramos cuenta que todos, sin ninguna discriminación, orinamos del mismo color...que Francia Márquez.