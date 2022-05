Formas de diagnosticar la incompetencia de Fico Gutiérrez

Por: Raúl de J. Roldán Álvarez |

mayo 24, 2022

Uno de mis contactos de Facebook se muestra inconforme y desacredita mi cuestionamiento a las incompetencias del candidato Fico Gutiérrez porque, para apoyar mi postura, cuelgo un vídeo en el que una voz más autorizada que la mía, como es la del reputado economista Salomón Kalmanovitz, duda de las capacidades del citado candidato para ser presidente de Colombia... Y lo hace, dizque porque cómo se atreve un conservador como yo a apoyarse en un economista marxista como este.

(?) Yo no sabía que la incompetencia de un candidato como Fico Gutiérrez no puede ser "diagnosticada" por alguien que piense su ejercicio disciplinario desde la concepción marxista.

Al respecto, solo me queda decirle a mi apreciado contacto, que la incompetencia de Fico Gutiérrez no requiere ser "diagnosticada" con base en fundamento teórico alguno, porque la misma se evidencia, fácilmente, en lo que no es capaz de proponer, en aquello que no es capaz de decir dado que no lo puede reconocer, en fin, porque no se puede reconocer, ni decir, ni proponer cuando se carece de lecturas, de trayectoria, de sensibilidad para comprender una nación sumida en la derrota de la corrupción, la inequidad y la injusticia. ¡Eso es todo!