Fiscalía archivó investigación contra Yahir Acuña por incautación de dinero

Por: Nayibe Botello |

octubre 13, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El diputado del departamento de Sucre, Yahir Acuña, reveló un documento que podría cambiar una decisión que tomó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra un juez por ordenar el reintegro de un dinero que le fue incautado en 2015.

El oficio es de la Fiscalía General de la Nación con fecha de 2019 y allí se asegura que “a partir de los diferentes elementos materiales probatorios y el análisis que de los mismos realizó el investigador que frente a las causales de extinción de dominio, la suma incautada a Yahir Acuña Cardales, no se encuentran demarcados en una causa de extinción de dominio, pues nótese cómo soportaron la procedencia del dinero”, dice un fragmento del documento.

-Publicidad.-

Al ser consultado sobre por qué revela el documento tres años después de su expedición, Acuña dijo que en su momento no quiso hacerlo público al considerar que no era necesario. Sin embargo, por la coyuntura, dice, se vio obligado a hacerlo.

El juez Roger Emilio Hernández fue sancionado por pedir el reintegro del dinero para el diputado Yahir Acuña y le descontarán dos meses de salario. Todo este episodio del dinero de Acuña data de 2015, cuando le incautaron $487 millones en su camioneta y fue vinculado a un proceso.

Publicidad.

Es bueno precisar que hasta la fecha el ex congresista Yahir Acuña no ha hecho solicitud oficial para que se le reintegre el dinero incautado en 2015, lo puntual es que de acuerdo a la investigación de la propia Fiscalía, se concluyó que no había origen ilegal en esos recursos.

|Le puede interesar: