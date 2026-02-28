Fin de semana literario en Villa de Leyva

Villa de Leyva acoge Villa de Letras, un festival que reúne autores y promueve la cultura en el país

Villa de Leyva (Boyacá) será escenario, el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo, de un evento literario que busca dar protagonismo a pueblos y municipios alejados de las grandes ciudades dentro de la agenda cultural del país. No obstante, se espera que la feria del libro en Bogotá se realice sin mayores contratiempos.

En el festival Villa de Letras, durante el fin de semana se presentarán escritores, poetas, editores, periodistas y lectores con la meta de compartir sus textos y opiniones en charlas, lanzamientos y diversas actividades. Entre los invitados de renombre que ya confirmaron su presencia se encuentran: Mario Mendoza, Pilar Quintana, Yolanda Ruiz, Ricardo Silva, Olga Behar, Ángel Beccassino y Petrit Baquero.

La importancia del festival Villa de Letras, más allá del claro propósito de promover la lectura en la región, radica en comenzar a descentralizar la cultura en el país, donde por lo general las grandes urbes como Bogotá, Cali y Medellín concentran las ferias del libro, los teatros, las librerías y los museos, entre otros espacios culturales. Debido a esta concentración, iniciativas como Villa de Letras resultan fundamentales.

En esta ocasión, el festival se realizará en el Claustro San Francisco y en otros espacios de uno de los destinos más bellos de Colombia, que además cuenta con museos y diversas actividades para los visitantes.

Más información: https://villadeletras.com/

Información relevante

Fechas: 28 de febrero y 1 de marzo

Horario:

Sábado 28: 9:00 a. m. a 12:00 p. m.; 3:00 p. m. a 6:00 p. m.; y 8:00 p. m. a 9:30 p. m.

Domingo: 10:00 a. m. a 11:30 a. m.; 3:00 p. m. y 6:00 p. m.

Costo: Hay actividades gratuitas y otras de pago.

Edad mínima: No aplica; sin embargo, se recomienda que los menores de edad estén acompañados por un cuidador responsable.

