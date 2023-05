Festival de Cannes se rinde ante 'La perra', el corto de animación colombiano de Carla Melo

Por: David Sanchez |

mayo 30, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Cannes 2023 recibe a la colombiana Carla Melo y a su cortometraje “La perra” con los brazos abiertos. Seleccionada entre más de 4200 obras que postularon para competir en la sección oficial de Cannes dentro de los cortometrajes, Carla se convierte en la primera mujer colombiana en participar en la sección oficial.

El año pasado, Colombia estuvo representada por dos películas, ambas en la Semana de la Crítica, “Un varón” de Fabian Hernández, y “La Jauría” de Andrés Ramirez. Este año, la única representante del cine colombiano comenta sobre la noticia de estar en selección en Cannes que “no me lo creo, aún no he visto el corto con gente… lo sabíamos desde hace mucho pero no nos daban un email oficial, fue increíble y mucho tiempo de no poderlo contar”.

-Publicidad.-

El corto es una animación hecha a mano, y como la propia directora cuenta a este periodista “es una historia sobre lo que significa volverse mujer, es una relación madre hija, y hay una perra que llega a la casa y sobre lo que significa volverse de niña a mujer, de mujer a envejecer”

La directora, antigua estudiante de la universidad Pontificia Javeriana, comenzó a concebir la idea del cortometraje gracias a la llegada a casa de su perra, Conga, y el tiempo que pasó desde los 11 a los 25 años. Esto, unido a la llegada de los productores Franco Lolli y Capucine Mahé, de Evidencia Films, fueron determinantes en el éxito del film “cuando yo hice un postgrado en Buenos Aires, y me volví justo cuando empezaba la pandemia, la animación no requiere de un rodaje, un equipo y salir. Ellos acababan de tener un hijo, y yo creo que los conectó con el dibujo, con la animación, y vieron que había quedado también en Annecy y quisieron lanzarse y hacer una animación por primera vez”.

Publicidad.

Franco Lolli comenta a este periodista en Cannes que “a Carla la conocía porque es la novia de un director al que produzco, Juan Sebastián Quebrada, estábamos terminando su ópera prima, y fue una idea de su socia, de Capucine Mahé, de producir el corto de Carla, vió el corto de antes que estuvo en Annecy, le gustó mucho, le pareció que era una artista visual talentosisima, y dijo lancémonos a hacer algo, y nos dimos que teníamos muchas cosas en común con la relación a la madre, al padre”.

Franco Lolli ha participado el mismo como director en dos ocasiones en la Semana de la Crítica de Cannes con “Gente de bien” y “Litigante” por lo que sabe que se necesita cumplir para llegar al festival más prestigioso del mundo. En este sentido, en su faceta de productor tiene varios criterios que cumplir para animarse a involucrarse en su proyecto con Evidencia Films “para producir un film necesito sentir una necesidad vital de hacer la película, que la película no sea un capricho…que el director se vaya a morir si no la hace, y se vaya a morir porque tiene algo muy profundo y muy importante para él que tiene que expresarle al mundo… luego que tiene talento.. y (una tercera condición para producir) es que me tiene que caer bien la persona, porque vamos a pasar 1, 2, 3, 4 años juntos”

Sobre la animación colombiana, Carla Melo piensa que “hay una movida importante, muchos son de la universidad Javeriana, donde estudié, porque es una animación de autor, más experimentar, porque la profesora Cecilia Traslaviña que dá una clase de animación y algo nos contagia con una ganas de hacer con las manos, y sacar lo interno a través de la animación, hay mucho, pero ya hago parte de esa parte un poco más experimental”.

Carla Melo tiene ganas de seguir haciendo animación, sin pensar aún en largometraje, aunque no cierra esa puerta, “quisiera hacer otro corto que venga de un lugar más maduro, de la mujer”. Por lo que estaremos atentos a esta joven directora en futuros festivales de cine.