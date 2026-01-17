Festival Centro 2026: un homenaje a Nicoyembe y a la riqueza sonora del país

La ciudad de Bogotá será un epicentro de música al reunir alrededor de 49 artistas, 10 escenarios y múltiples ritmos en cuatro días de música y cultura

En Bogotá se celebrará el Festival Centro 2026. Un evento gratuito realizado en el Centro del país, que piensa reunir un total de 49 artistas, 10 escenarios y múltiples actividades durante cuatro días de programación, del 29 de enero al 1 de febrero de 2026. El grupo encargado de la organización y desarrollo del festival es la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Fuga junto con el Distrito de Bogotá.

La Fuga, tiene en la dirección a la abogada Blanca Andrea Sánchez Duarte, para este año llamó a los músicos The Latin Brothers, Lucía Pulido, Combo Chimbita, Diana Burco, Tribu Baharú, Romperavo etc. El objetivo del festival es dar a conocer los diferentes ritmos por eso se pensó en mesclar electrónica, raíz, rock, salsa, hip hop y música para las infancias de la capital. La jurista Sánchez además de liderar el Festival Centro es la persona encargada de revitalizar la zona de Bronx, mediante el proyecto Bronx Distrito Creativo, que ya realizó su primer evento el 26 de noviembre de 2025.

Para el Festival Centro no obstante es gratuita la entrada, se realizó una convocatoria para promover la participación de artistas locales. El presupuesto asignado para los premios rozó los $ 112.500.000 de pesos y las propuestas ganadoras saldrían dentro del cartel de músicos participantes en el Festival Centro 2026, con un show de duración entre 40 a 45 minutos. Dentro de los ganadores de la convocatoria aparecen: Afaz Natural, Álvaro Buendía, Carlos Rico “El propio Cimarronero”, Diana Burco, El Chongo de Colombia, Gina Savino, La BOA, María Mulata , N.Hardem+ Unied fruit co, Romperavo, Rummy Olivo, Sergio Arias y Malalma y Tatiana Gómez “Madame” .

En compañía de los ganadores estarán otros músicos que ofrecen alegría y experiencias a los bogotanos en múltiples auditorios como: Mario Laserna de la Universidad de los Andes, el Teatro Dorado, el Teatro Crisanto Loque de la Universidad Ecci, el Teatro Lourdes, la Sala Delia Zapata, la Plazoleta del Centro Nacional de las Artes, la K-Zona, Casa Magola entre otros. El espíritu del Festival es dar un homenaje a Nicoyembe, uno de los más importantes folcloristas afrocolombianos vivos.

