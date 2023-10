Feria del libro de Cali 2023: poca gente y pocas ventas

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vásquez |

Recién termina la Feria del libro, Cali 2023 que se realizó en la capital del Valle entre el 10 y el 22 de octubre.

Para mí, que estuve recorriendo en varias oportunidades los diferentes espacios, me pareció que la afluencia de público estuvo muy mermada en esta oportunidad. Pero como en ocasiones mi apreciación puede estar distorsionada por lo eventual de las veces que fui, el último día del evento, antes del cierre, y en otros días realicé algunas entrevistas en las que pregunté por dos aspectos que considero relevantes: la asistencia de personas y el volumen de las ventas.

Sobre el particular Félix Domingo Cabezas Prado escritor dijo: «Yo hablaba con la directora de la Feria y le decía que la Feria para vender libros no sirve para nosotros, porque competimos contra las grandes editoriales que pueden poner libros a los precios que quieran. Nosotros no podemos darnos ese lujo.

Pero la Feria sirve para establecer relaciones, conocer a personas, intercambiar con otros escritores. Yo he estado en Ferias como la de Bogotá a la que acuden cientos de estudiantes; aquí casi no ocurre eso. En otras ferias: Manizales; Ibagué; se interesan por llevar a los estudiantes. Van de colegios, escuelas, universidades; ese contacto es muy interesante, observar que alguien toma el libro de uno —así no lo compre—pero lo miran, de pronto leen el título, se toman una foto con el escritor, eso es lo que dinamiza la Feria.

Las ventas no han sido muchas, pero lo conocen a uno y se muestra la producción. A nosotros como Fuespacol nos agrada mucho ese contacto.

En cuanto al público, esta Feria ha estado más bien poco. El día viernes hubo buen número de personas visitando la Feria; domingo y lunes fue poco, creo que por lo del puente y la gente de Cali se va a pasear. En venta han sido menos que los años anteriores, pero ahí estamos dando a conocer las obras.

Mónica Patricia Ossa propietaria de Editorial Grainart precisó: «Hemos vendido, pero la finalidad ha sido la de promocionar a los escritores. La presencia de la gente es notoriamente más baja que el año pasado, sin embargo, hemos tenido algunos negocios».

Pilar Vélez de Mi libro hispano con sede en Miami que vino con once escritores que residen en los Estados Unidos señaló: «Hubo asistencia de la gente; el clima, como siempre, muy rico y en especial cuando se siente la brisa, pero la verdad es que ha habido días muy flojos. No sé qué lo qué ha pasado este año, ya que hemos tenido menos tráfico de personas».

Sobre las ventas: «Regular; pero cumplimos con nuestros objetivos. No solamente lo que hacemos es vender libros sino, promover la lectura y la escritura. Al menos de nuestro stand el público se va con un poema o un saludo, y de esa manera participamos de la fiesta literaria, pues a eso vinimos».

Tania Andrea Gañan de Planeta: «Comparando con los años anteriores hemos visto que se ha disminuido un poco la afluencia de público este año, apreciamos que si ha estado un poquito más suave, creemos que tenga mucho que ver que empezó en la Semana de Receso y normalmente nos visitan muchos colegios pero entonces esta semana no hubo mucha gente por eso.

Lo otro, Cali si es un poco difícil en la parte de venta de libros comparada con otras ferias del país. La verdad si hemos sentido disminuida el comercio de libros».

Mauricio Esteban Suarez sobre el público «comparado con el año pasado si está más suave. En cuanto a las ventas vamos bien esperamos alcanzar la meta».

Damián Bueno «La primera semana todo bien, se llegó al tope, pues hay una meta que se espera para la empresa de libros vendidos. El primer día se hizo, el segundo no tanto y el tercero definitivamente no. El festivo se alcanzó la meta, también se vendió bastante, pero martes, miércoles y jueves bajó. Con relación a las otras ferias casi siempre se va mermando.

Yo creo que le falta promoción a la Feria. Si uno va a la calle uno no ve que haya publicidad de la Feria del Libro. Pienso que más de una persona aquí en Cali no se da cuenta de que hubo la Feria del Libro. Segundo las promociones, como ya es el final la gente aprovecha para rematar. Por ejemplo, esta promoción de pague dos lleve tres no estaba antes, solo estuvo ayer y hoy y la gente aprovecha».

Camilo Hernández asesor comercial de la Editorial Fondo de Cultura Económica.

«Realmente la afluencia de público fue muy poca pero en general el resultado final fue muy bueno. Faltó muchísima divulgación de la Feria, en medios no hubo la promoción que uno esperaría para un evento tan importante como la Feria del Libro.

Héctor Baquero Beltrán «Como Nápoles no daba para hacer una muestra bibliográfica, entonces la enfocamos en el país Italia. Sobre la circulación de público, realmente nosotros esperábamos que circulara más ya que es la tercera ciudad del país y creíamos que se iban a volcar masivamente a su fiesta del libro a su Feria.

Y en cuanto a los números que es la parte fría del asunto tampoco ha estado muy bien. ¿Qué pasa? Creemos la carpa para el país invitado quedó ubicada, dentro de la Feria en un lugar muy distante. Como país convidado pensamos que tendría que ser epicentro de la Feria y terminó situado en el último rincón.

Respecto a difusión Baquero dijo: «Yo vengo de Bogotá. Cuando se hace Filbo, la feria se siente en la ciudad. Las entidades encargadas hacen que el evento se conozca no solo en medios audiovisuales sino a través de pancartas; en toda la capital se percibe. Hay una programación activa en las librerías. Acá no se siente en la ciudad. Nosotros nos desplazamos por algunos lugares y la ciudad no se entera que estamos en la fiesta del libro».

Quedan estos testimonios que podrían ayudar a los organizadores para que se tengan en cuenta algunos aspectos que podrían hacer que la Filca fuese mejor.