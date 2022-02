"Falsa y lamberica": el ataque de Yina Calderón a Epa Colombia

.Publicidad.

A Epa Colombia le salió caro defender a Andrea Valdiri después de que Yina Calderón la llamara gorda. “No voy a ser más noble. Ustedes saben que puedo ser loca y todo, pero pantalones puestos sí tengo y si tengo que decir las cosas de frente las digo” inició la Dj en sus redes sociales para llamar hipócrita, morronga, solapada y falsa a la dueña de keratinas.

“Aquí les dejo los audios donde la señorita me ama y hasta dijo que hiciéramos guaracha juntas. Usted le copió el envase total a Magic cuando era su amiga. A usted no le está yendo mal, deje de meterse, o ¿el problema es que le dije que no me gustaba?” finalizó Yina Calderón sobre Epa Colombia, de quien no volvió a recibir ninguna respuesta.

