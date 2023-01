Fajardo y Robledo le apuestan a las reformas pero sin promesas populistas

Con grandes diferencias hacía Petro por no comprometerse en la lucha anticorrupción arrancan en el combate político con un partido nuevo

Este 25 de enero en Casa España, en un viejo edifico del centro de Bogotá, un Sergio Fajardo más fresco y un Jorge Enrique Robledo que disfruta de un justo retiro del Senado con un nuevo look que deja ver su barba poblada, convocaron a las delegaciones de Dignidad y Compromiso Ciudadano para sellar su alianza, una vez más. Atrás quedó el trago amargo de una coalición -Centro Esperanza- que no cuajó y la candidatura presidencial de Fajardo que quedó relegada a un cuarto lugar por debajo de Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Fico Gutiérrez.

Con el nombre del partido aún por definir, Robledo y Fajardo tienen claro que no van a replicar las promesas populistas y actitud caudillista del presidente Gustavo Petro. Le apuestan a las reformas, pero especialmente a una: la lucha contra la corrupción que todavía no se le pone la lupa y el gobierno entrante continua replicando las mismas prácticas clientelistas. Así arrancan un nuevo combate político que quiere ser una voz independiente mientras prende motores para una campaña regional que tendrá como bandera la anticorrupción. Aunque viejos aliados como los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, Carlos Amaya y Juan Fernando Cristo ya no estén presentes, las puertas están abiertas para los decepcionados del actuar del gobierno y que le dicen adiós a la era Uribe.

Robledo esta convencido de que en el país no hay dos opciones políticas sino tres y esta alianza quiere encabezar la construcción de esa tercera opción para que sea el verdadero cambio, La presencia de la representante Jennifer Pedraza le da un nuevo aire a la alianza, su lucha sigue siendo desde la educación y las mujeres.

Fueron Sara Moreno Bolívar, coordinadora nacional de Compromiso Ciudadano, y Gustavo Triana, secretario del partido Dignidad, los que propiciaron como puentes la unión. Frente a la delegación de ambas fuerzas, en primera línea estaban las coordinadoras de mujeres, María Camila Sandoval y Alexandra Gómez, la representante Jennifer Pedraza, Juan Manuel Ospina -presidente de Dignidad- quien habló sobre las bases programáticas que adelantan mientras se tiene un plan de gobierno y reiteró la lucha contra acuerdos mafiosos debajo de la mesa, una economía que respeta medio ambiente.