Exponernos a la Voz Kids y Duro contra el mundo: el daño que hacen a los colombianos Caracol y RCN

Los que nacimos en los años setenta no teníamos otra opción que ver los canales colombianos. Los rayos catódicos que botaban en esa época no tenían el nivel de radioactividad que ahora emiten. Hace cuarenta años esa programación no mataba tantas neuronas. Al menos había una intención, una necesidad de contar historias, de creer que la televisión podría servir para acercar a la gente a otras artes, como a la literatura. Se adaptaron a la televisión obras del boom como La tía Julia y el escribidor, se hacía teatro y había directores tan osados que se lanzaban a montar clásicos como Tío Vania de Chejov. En uno de los pocos aspectos de la vida en donde ese adagio de tía, de que Todo tiempo pasado fue mejor, se aplica a cabalidad, es comparando la televisión colombiana de antes con la de ahora.

Yo no voy a juzgar los formatos. No voy a decir que una telenovela es mala per se, cuando uno de los géneros más difíciles de tratar es el melodrama. Hay grandes maestros que van desde Fassbinder, pasando por Douglas Sirk hasta Fernando Gaitán. Porque hay que ser muy farsante para no reconocer que TODOS, en algún momento de nuestras vidas, fuimos adictos o a Café o Betty la fea. Ahora no hay nada. Ahora es el desierto. Ahora te entra al cerebro pequeñas Hiroshimas, Nagasakis. Y no es cuestión de formato porque, cada vez que puedo, veo realitys como Hermanos a la obra, en donde dos gemelos ayudan a la gente a reformar sus casas o Glow Up, la serie de maquilladores de Netflix.

En Colombia el problema no son los realitys sino la falta de imaginación . El refrito es tan descarado que ya tapona nuestras arterias todo ese aceite reutilizado. Llevamos una década viendo Yo me llamo y la Voz kids en una suerte de peonza interminable. Son la misma mediocridad, parece que fueran los mismos niños cantando las mismas rancheras, los mismos vallenatos, las mismas baladas. Lo más atrevido que están haciendo nuestros canales es cambiar los jurados. Al menos uno de ellos. Y las telenovelas pues, parece una broma ridícula que RCN demuestre su aridez creativa refritando literalmente Café, la misma que se estrenó hace 30 años y a pocos meses de habernos expuesto a una nueva versión.

Lo triste es que mientras nuestros canales nos condenan a la estupidez, al aburrimiento, hay directores, guionistas que tienen historias para contar y las cuentan además de manera maravillosa a través de las plataformas. El ejemplo en Netflix fue El robo del siglo, en donde Andrés Parra y Cristian Tappan volvieron a mostrar que son el Robert de Niro y Al Pacino colombianos y ahora, hace pocas semanas, el estreno de Noticia de un secuestro, la adaptación de la crónica de Gabo hecha por Rodrigo García e interpretada con maestría por Juan Pablo Raba y Cristina Umaña, tiene un nivel universal. Andrés Baiz, el magnífico realizador de La cara oculta ha dejado Colombia para convertirse, después de llevar la batuta en Narcos, en el responsable de cargar sobre sus hombros Sandman, la última joya de la plataforma.

Hay que ser muy poquita cosa sí, teniendo los recursos para pagar Netflix y Amazon Prime, se prefiere ver Caracol y RCN. Hay que ser muy tonto, bien uribista.