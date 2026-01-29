- Expomalocas 2026: el Meta se consolida como vitrina del poder agroindustrial y sostenible del país

El departamento del Meta está viviendo una de las ferias más importantes del país, consolidándose como epicentro del desarrollo agroindustrial, ganadero y sostenible de Colombia. Expomalocas 2026, que arrancó el pasado 28 de enero y se extenderá hasta el próximo 1 de febrero, espera romper las cifras del año anterior al recibir cerca de 250.000 visitantes en esta edición. Así mismo, la Gobernación del Meta proyecta generar ingresos superiores a los $110.000 millones, una cifra que ratifica el impacto económico del evento para la región.

En esta edición, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, reveló que Expomalocas reunirá en Villavicencio no solo a gremios y productores del sector, sino también a inversionistas, académicos, delegaciones internacionales y familias. La capital del Meta se convertirá en el escenario que reúna a más de 40 expositores de alto nivel, entre ellos expertos nacionales y destacados invitados internacionales provenientes de países como Brasil y Uruguay.

Así mismo, el evento contará con la Maloca Académica, un espacio de diálogo y aprendizaje en el que se abordarán temáticas estratégicas para el país, como la ganadería bovina sostenible y baja en carbono. De igual manera, se discutirá sobre ordenamiento territorial y paisajes productivos, biodiversidad, energías renovables aplicadas al sector agropecuario y alianzas para el desarrollo rural, entre otros temas clave para el futuro del campo colombiano.

De esta manera, Expomalocas 2026 se posiciona no solo como una feria económicamente sólida, sino también como una plataforma que le apuesta a la sostenibilidad y a la transformación del campo a nivel nacional, integrando conocimiento, innovación y desarrollo territorial.

Un invitado especial que potenciará Expomalocas 2026

En esta edición, la gobernadora presentó a Brasil como país invitado, el cual tendrá una influencia significativa a lo largo de la feria. Adicionalmente, Antioquia será el departamento invitado y Puerto Gaitán el municipio destacado. Estas participaciones fortalecerán el intercambio comercial, tecnológico y cultural entre regiones y países, además de posicionar al Meta como un territorio estratégico para la inversión agropecuaria y agroindustrial.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, junto a Paulo Estillavet de Mesquita, embajador de Brasil

Adicionalmente, el evento ha sido pensado para ofrecer una experiencia integral a los asistentes. Expomalocas 2026 contará con una agenda cultural que incluye artistas invitados de primer nivel, un componente que refuerza el atractivo de la feria y la consolida como uno de los eventos más importantes del calendario regional y nacional.

