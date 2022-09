Explotaron los hinchas del Cali: se metieron a la cancha y casi linchan a Mayer Candelo

Los fanáticos del azucarero no aguantaron mas los malos resultados y reaccionaron de la peor forma: en pleno partido ingresaron al campo y atacaron al equipo

Este 21 de septiembre la violencia volvió a empañar al fútbol colombiano en el partido entre Cortuluá y el Deportivo Cali. En el estadio 12 de octubre se estaba jugando la fecha 13 de la liga Betplay cuando, desde las tribunas, los fanáticos que acompañaban al equipo azucarero no aguantaron el paupérrimo fútbol de su equipo y estallaron.

Corría el minuto 78 y Cortuluá ganaba 1-0, las posibilidades de que el Deportivo Cali empatara aun existían; pero apareció Feiver Mercado y puso el 2-0 definitivo, algo que cayó como un baldado de agua fría a los fanáticos caleños. Poco a poco empezaron a bajar de las tribunas y a invadir el campo, y en cuestión de segundos la grama del estadio se convirtió en un campo de batalla.

Los jugadores del Deportivo Cali salieron a resguardarse, mientras varios hinchas verdiblancos se dirigieron directamente al técnico azucarero, Mayer Candelo. Lo empujaron, insultaron e intentaron agredirlo mientras intentaba retornar a los camerinos del escenario deportivo.

Así mismo, a Teófilo Gutiérrez también lo intentaron agredir; pero finalmente no consiguieron su cometido. Al final, con ayuda de la policía la plantilla del Deportivo Cali logró resguardarse en los camerinos y salir del tumulto de fanáticos enardecidos. A algunos los golpearon y a otros hasta les quitaron la ropa. Una verdadera odisea.

