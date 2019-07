¿Existen las verdades absolutas en cuestiones morales?

En este artículo cuestionaremos si en realidad existen verdades absolutas con respecto al comportamiento del hombre. Pero para esto es importante definir el concepto de verdad absoluta y moral. El primero es aquel conocimiento seguro válido para todo tiempo y lugar. Como ejemplo podemos encontrar las matemáticas, pues todos en el mundo estaremos de acuerdo en decir que dos más dos es igual a cuatro. Mientras que la moral es un saber práctico que estudia las acciones malas y buenas del hombre.

Con respecto al tema planteado se tomará la posición de que el hombre puede conocer las verdades absolutas en cuestiones morales por medio de la razón. Para defender esta tesis utilizaré los siguientes argumentos basados en distintos filósofos: en el primer párrafo hablaré sobre cómo las acciones que hace el hombre dependen de la razón (Sócrates). El segundo párrafo tratará de que podemos realizar normas universales con respecto a la moral (Kant) y en el último daremos una breve conclusión

El hombre al realizar ejercicios racionales o reflexionar sobre su comportamiento puede conocer lo bueno y lo malo para cada individuo sin importar las costumbres de cada país, el tiempo o las condiciones de vida de cada persona. Es por esto que Sócrates manifestó lo siguiente: “buenos pensamientos conducen a buenas acciones”. Esto quiere decir que si el hombre sabe que es lo correcto, él lo pondrá en práctica. Pero, para saber qué es lo correcto hay que desarrollar la inteligencia. Ahí le tenemos que preguntar a nuestra razón cuál es el comportamiento ideal y al estar convencidos de esto lo realizaremos. Ante esto, muchos creerán que cada persona razona de manera distinta y por esto nunca llegaremos a verdades absolutas, pero se equivocan porque todo pensamiento o idea no es razonar ni mucho menos determinara lo correcto. Para conocer el bien universal hay que desarrollar la inteligencia por un largo tiempo y es un esfuerzo en el que nos debemos desprender un poco de los sentidos y de ideas que no tienen una construcción lógica. Pero como la mayoría no se atreven a realizar esta difícil tarea optan por decir que todo es relativo.

La razón del ser humano no solo le permite conocer cómo debe comportarse, sino que gracias a que piensa o razona sobre temas morales puede crear normas universales para que las personas puedan convivir en sociedad. Uno de los filósofos que estaban de acuerdo con esto era Kant quien consideraba que existía una ley moral universal que dice lo siguiente: “siempre debes actuar de modo que al mismo tiempo desees que la regla general según la cual actúas pueda convertirse en una ley general”. Esta norma universal de Kant es la que debe regir el comportamiento de las personas sin importar el tiempo o el lugar. Entonces si buscamos un modelo para actuar o tenemos un conflicto moral hay que seguir el contenido de esta ley, que básicamente quiere decir que tú te debes comportar como te gustaría que actuaran las demás personas. Un ejemplo de esto es si yo considero que una de mis normas es no robar y me gustaría que nadie lo hiciera, ya que si nadie lo hace no habría conflictos y las personas respetarían la propiedad ajena, evidenciaríamos en últimas una mejor coincidencia. Pero si yo creo que no debo robar ni nadie lo debe hacer, estoy obligado a no hacerlo bajo ninguna circunstancia, esto es lo difícil de las normas universales.

Para finalizar, es importante que las personas antes de llegar a conclusiones precipitadas sobre si existen o no verdades absolutas en cuanto a la moral, elaboren un estudio profundo y sistematizado sobre este debate filosófico que hasta el día de hoy sigue vigente.

