¿Existe relación entre el contrabando - Papá Pitufo y la Paz Total?

A primera vista pareciera no haber ninguna conexión entre el contrabando - Papá Pitufo y la Paz Total. En opinión de este columnista sí la hay porque por primera vez en la historia a los narcotraficantes, que por supuesto incluyen los narcoterroristas y todos los grupos que supuestamente hacen parte de la “Paz Total”, adelantan sus actividades ilícitas, ya sea con la abierta complacencia del gobierno, o por medio de una mirada cómplice y bovina a sus transacciones financieras, lavando buena parte de su utilidades con el contrabando que se ha convertido en el mayor lavadero de recursos del narcotráfico en el país. Para Lisandro Junco, exdirector de la Dian, “En Colombia el contrabando no es un negocio de un grupo de personas que traen una mercancía, la venden y ya. Hoy en día está relacionado directamente con el narcotráfico y el lavado de activos. Las cifras de contrabando en Colombia se acercan a 8.800 millones de dólares; eso equivale al 10 por ciento de las mercancías que se consumen en el país”. Es de tal magnitud el negocio que los entendidos afirman que la Organización de Papá Pitufo estaba en capacidad de repartir coimas por la astronómica suma de mil millones de pesos semanales. Según reciente artículo en, “Desde Santander Lopesierra, el poderoso Hombre Marlboro que en los 90 terminó extraditado por narcotráfico a los Estados Unidos y que en los últimos años volvió a sonar por cuenta de la plata que, según la Fiscalía, su familia le habría dado a Nicolás Petro, los colombianos no habían asistido al destape del poder de un ‘zar del contrabando’ como el que ahora se le atribuye a Diego Marín Buitrago, Papá Pitufo”.

De acuerdo con fuentes oficiales, se estima que el 46,44 % de los ingresos tanto del ELN como de las disidencias de las Farc provienen del narcotráfico, el 41,31 % de la extorsión, el 6,75 % del secuestro y el 8,39 % de otras actividades criminales. Para dar una idea de la magnitud de los negocios del narcotráfico bajo en control del ELN o de las disidencias de las Farc, un laboratorio destruido en 2023 producía aproximadamente dos toneladas de cocaína al mes, generando ganancias estimadas en 18 millones de dólares mensuales, lo que equivale a 216 millones de dólares anuales. Si asumimos que bajo el control de los narcoterroristas en el Catatumbo, en el Chocó, y en el norte del Cauca hay por lo menos 50 laboratorios, el ELN y las disidencias de las Farc pueden estar ingresando a sus arcas la no despreciable suma de 10.800 millones de dólares anuales. Y para lavar esta suma necesariamente tiene que acudir, aunque sea de manera parcial, al contrabando. Ahí es en donde entra la conexión de los llamados integrantes de la Paz Total con la Organización de Papá Pitufo.

Gran parte de la razón por la cual la Paz Total es un absoluto fracaso es precisamente porque los bolsillos de las organizaciones narcoterroristas están a reventar. Y están a reventar por la actitud tolerante ante la producción de estupefacientes, y al hecho de que las autoridades se hacen los de la “vista gorda” con el fenómeno del contrabando que se ha convertido a todas luces en el mayor “lavadero” del país.

