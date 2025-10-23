Exguerrilleros y comunidades impulsan proyectos de paz en el norte del Cauca

A ocho años del acuerdo con las FARC, Caldono apuesta por la reinserción, la vivienda y la productividad en medio del acoso armado.

Por: Leandro Felipe Solarte Nates |

octubre 23, 2025

Municipio cafetero y fiquero por tradición, Caldono renació en los primeros meses de vigencia del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, recién desmovilizadas.

En su historia reciente, el corregimiento de Pueblo Nuevo ocupa un lugar especial. Allí, el 31 de marzo de 1991, los guerrilleros de la autodefensa indígena Manuel Quintín Lame entregaron sus armas al gobierno nacional. Este grupo había surgido tras una ola de asesinatos contra dirigentes de los cabildos indígenas, financiada —según líderes de la época— por terratenientes aliados con antiguos pájaros y algunos miembros de la Fuerza Pública.

La persecución alcanzó su punto más alto el 10 de noviembre de 1984, con el asesinato del sacerdote nasa Álvaro Ulcué Chocué, nacido en Pueblo Nuevo.

El resurgir tras el Acuerdo de Paz

En 2017, el ambiente cambió. Por primera vez, Caldono dejó de figurar entre las poblaciones más atacadas del país, con 247 atentados registrados entre 1997 y 2014, 76 de ellos en la cabecera municipal.

La esperanza volvió con proyectos impulsados por excombatientes reinsertados en 2016, que recibieron apoyo parcial del gobierno de Iván Duque y, más tarde, un nuevo impulso bajo la administración de Gustavo Petro.

En el corregimiento de El Pital, se construyen granjas para engordar 2.100 cerdos y 1.400 vacunos, mientras que en Pitayó y Toribío avanzan proyectos de piscicultura, alimentos concentrados y abonos orgánicos. También se entregaron 140 viviendas en la vereda Las Rosas, cabildo de San Lorenzo, acto encabezado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), representada por Alejandra Miller Restrepo, directora general de la entidad.

“Gracias a convenios con empresas del Valle del Cauca, ya tenemos asegurada la venta de cerdos, ganado y trucha”, afirmó Jhan Carlo Moreno, gerente de la cooperativa multiactiva Esperanza de Vida.

A pesar de los avances, lamenta que 16 reinsertados han sido asesinados y que una vivienda tuvo que ser entregada a la madre de dos niños cuyo padre está desaparecido desde hace tres años.

Cooperación y desafíos

El proceso de reinserción continúa. Exguerrilleros, comunidades indígenas y campesinas participan juntos en la cooperativa Esperanza de Vida, que ejecuta 8 de los 33 proyectos productivos en marcha, entre ellos el ecoturismo comunitario.

El alcalde de Caldono, Ramiro Moreno Lemos, reiteró durante la entrega de viviendas la necesidad urgente de repavimentar el tramo vial Pescador–Siberia, deteriorado por años de abandono. Solicitó apoyo al gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, para mejorar la conectividad y facilitar el transporte de los productos agropecuarios.

La amenaza persiste

El optimismo convive con la preocupación. Las disidencias de las FARC han fortalecido su presencia en la región tras enfrentamientos con el ELN. Según el alcalde, estos grupos “ven en los desmovilizados y en las organizaciones indígenas obstáculos para consolidar su control territorial”.

El auge de las disidencias, aseguran líderes locales, se debe a la ausencia del Estado durante el último año del gobierno Santos y los cuatro años de Duque, periodo en el que no se ejecutaron programas integrales para consolidar la paz.

El actual proceso de “paz total” ofrecido por el gobierno Petro no ha frenado del todo la violencia. En muchos territorios, los grupos armados aprovecharon los ceses al fuego para retomar el control de zonas estratégicas, entre ellas la cordillera central caucana, reactivando la extorsión, el reclutamiento de menores y el acoso a líderes comunitarios.

Esperanza pese al miedo

Durante la entrega de la Ciudadela Camino del Sol, en el antiguo ETCR Los Monos, tanto las autoridades locales como los excombatientes coincidieron en un llamado: retomar los diálogos de paz con participación de las comunidades.

Los habitantes de Caldono, Pescador, Siberia, Pueblo Nuevo y Cerro Alto esperan que las chirimías y danzas que animaron la entrega de viviendas sean símbolo de convivencia, no de resistencia.

Sueñan con un futuro donde los jóvenes no sean reclutados, donde los proyectos productivos y educativos florezcan y donde el camino Pescador–Siberia vuelva a ser una vía de progreso y no de peligro.

