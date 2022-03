Exclusivo: llevaba horas muerto en su habitación, detalles no revelados de la muerte del baterista de Foo Fighters

.Publicidad.

Varias fuentes le revelaron a Las2orillas.co, en exclusiva, detalles de lo que sucedió alrededor de la muerte de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters el pasado 25 de marzo en la ciudad de Bogotá. Según una de las fuentes, la cual nos reservamos, funcionarios del Hotel Four Seasons Casa Medina, donde se alojaba el baterista, llamaron a un servicio particular de emergencias para atender a una persona famosa de la cual "no podían revelar su nombre".

El servicio particular de emergencias llegó con ambulancia hacia las 4:30 p.m., en donde junto con funcionarios del hotel y representantes del artista ingresaron a la habitación 307, en la cual Hawkins se quedaba, y lo encontraron semidesnudo y tirado en el piso. Al revisar los signos vitales, los médicos que atendieron la llamada, se dieron cuenta que el artista ya estaba muerto y además el cuerpo presentaba rigides y hematomas, propios de que ya llevaba horas muerto en su habitación, muy probable desde la madrugada del mismo día.

Aunque medicina legal no lo ha confirmado, se especula que el baterista de Foo Fighters, que se presentaría en el Festival Estéreo Picnic la noche del 25 de marzo, habría fallecido desde las 2:00 a.m. de ese mismo día ya que, al parecer, no salió de su cuarto ni para desayunar ni almorzar sumado a la rigides con que se encontré el cuerpo. Ya siendo la hora de irse para el Festival, Hawkins no respondió a los llamdos por lo que se decidió llamar a la ambulancia.

Medicina Legal llegó en la noche del 25 de marzo para hacer el levantamiento del cadáver y entrevistar al manager y personal de seguridad de la banda y del hotel. Se especula que Taylor Hawkins no estaba solo en la habitación 307 porque allí se encontraron varios vasos.

