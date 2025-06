Eva Rey, la española que terminó siendo cuñada de Alejandro Gaviria por cuenta de una noche de tragos

.Publicidad.

Al igual que muchos periodistas vieja guardia en Colombia, la española Eva Rey fue pupila del zorro de los medios nacionales, Yamid Amat. Llegó al país del café y el aguardiente en 2007 para hacer televisión y aprender, sin imaginar que años después se convertiría en maestra que da sopa y seco de cómo entrevistar.

Debutó en la pantalla chica durante años en RCN y NTN24. Llegó a igualar a algunos de sus exjefes como Claudia Gurisatti y Jason Calderón. Presentó noticias, secciones de entretenimiento y hasta realities como “Colombia tiene talento”. Logró lo que pocos colombianos: tener programas propios que hasta hacían alusión a su nombre: 'Eva lo sabe', 'Sin evasivas' y 'Descárate sin evadir', este último junto a Alejandra Azcárate.

..Publicidad..

En la televisión gozaba de una alta popularidad y reputación. En las elecciones del 2018 logró entrevistar en televisión nacional a varios de los pesos pesados que se disputaban la Presidencia como Iván Duque, Germán Vargas Lleras, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle.

...Publicidad...

La periodista española compartió una emotiva carta a su hija, reflexionando sobre su decisión de continuar con el embarazo.

....Publicidad....

De su vida privada no se conocía mucho, salvo que fue novia del hoy exsenador David Luna. Ella tenía 25 años y él 26. El exministro de las TIC durante el Gobierno de Juan Manuel Santos quería matrimonio. Ella no. La relación terminó.

En 2020, en plena pandemia y mientras seguía consolidándose como una de las caras visibles de la farándula y periodismo colombiano, Eva pasó de buscar la noticia a convertirse en una.

| Lea más: Así se vengó Eva Rey de RCN

Rey, que no tiene pelos en la lengua para defender sus posturas, reveló que estuvo a punto de abortar. No lo hizo. Acaparó la prensa durante varias semanas. Había sido una aventura de una noche. Y no con cualquiera: con Matías, el hermano del precandidato presidencial Alejandro Gaviria. Quedó embarazada. Lo pensó mucho, y al final tomó una decisión: tendría al bebé, y se llamaría Lía. Eva se transformó en una defensora destacada del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, incluido el aborto libre.

Así se emparentó con los Gaviria



La niña, nacida el 4 de febrero de 2021 en Medellín, no es paisa por casualidad. Hoy forma parte de una reconocida familia de Antioquia: los Gaviria Uribe. La cabeza del clan fue Juan Felipe Gaviria, exministro de Obras Públicas y Transporte, exalcalde de Medellín, muy cercano al Grupo Empresarial Antioqueño y rector de la Universidad EAFIT. Sin embargo, se le recuerda más por su carácter irreverente y su buen humor, que por los cargos que ocupó.

El nombre de Matías por sí solo no es tan conocido. El de sus hermanos sí: Alejandro Gaviria, el mayor, fue ministro de Salud de Juan Manuel Santos, ministro de Educación de Gustavo Petro, rector de la Universidad de Los Andes y precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza en 2022.

La otra mayor es la empresaria Ana María Gaviria, que está vinculada al Grupo Familia, conocido por marcas como Pequeñín.

El otro hermano menor es el periodista Pascual Gaviria, que se dio a conocer por su participación en “La Luciernaga” de Caracol Radio. Actualmente, es columnista de El Espectador y editor del periódico cultural Universo Centro, con sede en Medellín.

Después de aquella aventura de copas que la misma Eva ha reconocido como el momento que la convirtió en mamá, decidió radicarse en Medellín y formar una familia junto a Matías. Los tres, junto a Lía, viven en un exclusivo sector de la capital antioqueña.

Su ida… y regreso

La fama de Eva, que para el 2022 era envidiable, no anticipaba lo que se venía para su carrera profesional. RCN decidió despedirla. De nuevo, volvió a ser la noticia del momento. “En RCN me dieron la oportunidad de hacer de todo: desde entretenimiento hasta noticieros. Gracias a RCN tengo lo que tengo, fue mi casa por mucho tiempo. Pero como todo, llegó su fin, y lo asumí con gratitud”, recuerda sin rencores.

Eva Rey durante una grabación de su programa “Desnúdate con Eva”, donde entrevista a personajes influyentes del país

Muchos de sus colegas y amigos le dieron la espalda. Pero ni ella se imaginaba la capacidad que tendría para reinventarse. Recurrió a YouTube y, como en sus mejores tiempos en RCN, creó un programa de entrevistas en el que de nuevo usó su nombre para titularlo.

Conoce más: Los talentos que han llevado a Eva Rey a ser una de las grandes del entretenimiento en Colombia

“Desnúdate con Eva” nació en 2022 con una entrevista poco convencional al famoso ciclista colombiano Rigoberto Urán. Desde allí inició su regreso a las pantallas… pero, en internet. Ha tenido el privilegio que pocos periodistas en Colombia: sentar a entrevistar, entre 20 y 40 minutos, a duros personajes del país. Expresidentes como Iván Duque, cantantes como Maía y Juanes, artistas como Yeison Jiménez, congresistas como Paloma Valencia, empresarios como Mario Hernández, entre muchos otros.

Acumula más de 249 mil suscriptores en su canal y, con las respuestas de sus invitados, ha marcado la agenda periodística varias veces. Ha tenido la habilidad de confrontar, sacar chivas, y hasta conocer las últimas veces en que sus entrevistados tuvieron relaciones sexuales. Casi ninguno se salva de la pregunta.

Ya tiene varias temporadas, cuenta con auspicios, es fresca, viaja por Colombia para hacer las entrevistas y sigue marcando agenda. Poco o nada le afecta en ser cuñada de Alejandro Gaviria.

“Siempre hay quien señala: “Ah, es que tu cuñado es tal”, ya sea para bien o para mal. Pero lo cierto es que eso no ha afectado mi trabajo. Nunca he dejado de tener un invitado por ser su cuñada, ni he tenido más por esa razón. Al final, hago mi trabajo igual, con el mismo rigor y respeto”, confiesa.

Hay Eva Rey para rato en Colombia. No solo por su estilo directo y sin filtro, sino porque ha sabido adaptarse, reinventarse y mantenerse vigente en un país donde el olvido mediático llega rápido. Su voz incomoda, provoca, cuestiona… y eso, en tiempos de lugares comunes, es más necesario que nunca.