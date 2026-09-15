La universidad que no pide mudarse: Estudiar en Estados Unidos desde Colombia sin dejar el trabajo

Adultos que trabajan cursan carreras y maestrías en universidades de EE.UU. que enseñan en español y 100% online. Qué cambió, para quién sirve y qué revisar antes de matricularse.

El guion era conocido. Para estudiar en una universidad de Estados Unidos había que tener inglés, ahorros para dos años, una visa y la disposición a dejarlo todo. Por eso durante décadas fue un plan de pocos. Ese guion cambió sin mucho ruido, y hoy una tecnóloga en Bucaramanga o un supervisor de planta en Cartagena cursan de noche una carrera con título estadounidense desde la mesa del comedor.

Quién está volviendo a estudiar

No es el recién graduado del colegio. Es el adulto de entre 28 y 45 años que trabaja tiempo completo y dejó la universidad a medias por dinero, por un hijo o por un empleo que apareció antes que el diploma. En Colombia ese perfil es enorme, y durante años tuvo dos caminos: la universidad nocturna, con horarios rígidos, o resignarse al techo profesional que impone no tener título.

El tercer camino apareció cuando dos cosas cambiaron a la vez.

Lo que cambió

El idioma. Universidades registradas en Estados Unidos dictan hoy programas completos en español. Las clases, los materiales y la tutoría están en el idioma en el que el estudiante piensa, y el diploma es el de una institución estadounidense.

El formato. Los programas asincrónicos no tienen clases en vivo obligatorias. El estudiante decide a qué hora estudia; el programa decide el ritmo, con entregas semanales y una carga de tres a cuatro horas por asignatura. Quien trabaja de siete a cinco estudia de nueve a once, y el calendario lo sostiene.

Un ejemplo de ese modelo es Enovus University, universidad licenciada en el estado de Utah que dicta carreras de pregrado y maestrías completamente en español, con estudiantes en Colombia y en una docena de países de la región. Su sistema de créditos permite avanzar más rápido o más lento según el semestre laboral, y evalúa estudios previos para reconocer parte del camino ya recorrido. Para quien dejó una carrera en tercer semestre, ese detalle cambia el cálculo completo.

Lo que no cambió: Hay que revisar

La facilidad de matricularse desde el celular trajo oferta de todos los niveles educacionales, y no toda cumple con lo que promete. Antes de pagar la primera cuota, cuatro preguntas resuelven la duda:

¿Bajo qué autoridad opera? Toda universidad de Estados Unidos funciona con licencia de un estado y un número de registro consultable en línea. Si no aparece, no hay conversación.

Toda universidad de Estados Unidos funciona con licencia de un estado y un número de registro consultable en línea. Si no aparece, no hay conversación. ¿Quiénes están detrás? Rector, directores académicos y docentes con nombre, apellido y trayectoria pública.

Rector, directores académicos y docentes con nombre, apellido y trayectoria pública. ¿Cómo se cursa exactamente? Carga semanal, forma de evaluación y quién acompaña al estudiante que se atrasa, todo por escrito.

Carga semanal, forma de evaluación y quién acompaña al estudiante que se atrasa, todo por escrito. ¿Qué entregan al final? Diploma, historial académico con las asignaturas cursadas y apostilla, el sello que habilita esos documentos fuera de Estados Unidos. Con esos tres papeles el egresado tiene la base para cualquier trámite que quiera hacer en Colombia.

Y una advertencia práctica: desconfíe de quien prometa resultados que no le corresponden, como un ascenso o un empleo asegurado. Una institución que cumple responde con documentos, no con frases inspiradoras.

Una segunda oportunidad con reglas claras

Lo interesante de este modelo no es la tecnología sino a quién le abre la puerta. La madre que estudia después de acostar a los niños, el técnico que necesita el título para el cargo que ya ejerce, el comerciante que quiere una maestría sin cerrar el negocio: todos comparten un rasgo que las universidades tradicionales nunca supieron atender, y es que su vida ya está llena.

Estudiar en Estados Unidos dejó de exigir mudarse. Lo que sigue exigiendo es constancia semanal y una elección informada. Con las cuatro preguntas respondidas, el resto depende del estudiante, como siempre fue.

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