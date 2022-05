Estudiantes del Infotep de Ciénaga se sienten ‘engañados’ por las ‘Becas del Cambio’

.Publicidad.

A pesar de la reunión sostenida el pasado viernes con la Secretaría de Educación del Magdalena, los estudiantes del Infotep de Ciénaga siguen en las calles protestando ante la presunta falta de compromiso de la gobernación con las llamadas ‘Becas del Cambio’.

Este lunes, cerca de las 3:00 de la tarde, los estudiantes volvieron a apostarse en las afueras de la sede de la administración departamental en Ciénaga con el objetivo de exigir la presencia del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y les expliqué lo que realmente pasa con las ‘Becas del Cambio’ que supuestamente beneficiarían a 847 estudiantes del Infotep.

-Publicidad.-

En la pasa reunión no se logró nada, simplemente que habría una mesa de trabajo con el Fonges y los coordinadores de las ‘Becas del Cambio’, la cual según es el jueves, pero es la hora y todavía no nos han confirmado la fecha, sentimos que no tenemos garantías”, expuso Yefrid Estrada, quien es uno de los líderes de las protestas.

Indicó que existe desespero en los estudiantes porque el mes de mayo ya va por la mitad y el plazo de las matrículas está cerca de culminar.

Publicidad.

“Ya queda poco tiempo, no sabemos quiénes son los favorecidos, si todos los 847 estudiantes o algunos, no tenemos seguridad, no hay garantías, además desde la institución se le hizo una serie de propagandas con la gratuidad por parte de la gobernación, más un convenio y la administración departamental ha incumplido todo eso”, expresó el líder estudiantil.

Comentó que según lo que dijo la gobernación sobre el beneficio de las becas, “era para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 y todos los inscritos tienen los requisitos para merecer ese beneficio, pero ellos salen ahora con que no hay plata y la verdad que no sabemos cómo vamos a sacar esos 1.200.000 pesos para cancelar el semestre”, argumentó.

Estrada agregó que el máximo jefe del Infotep Ciénaga en cuatro ocasiones le envío comunicados a la gobernación para conocer los beneficiados y hasta el momento no han respondido.

“De no quedar favorecidos el número de estudiantes mencionados, habrá un número grande que tendrá que retirarse, algo que no debería, teniendo en cuenta que la gobernación nos promocionó una educación gratuita”.

El líder estudiantil dijo que las protestas van a seguir en las calles de Ciénaga y planean bloquear la Troncal del Caribe, “esta iniciativa con el fin de obtener una respuesta de la gobernación”.