- Estudiantes colombianos dejaron boquiabiertos a sus rivales en una prestigiosa carrera de carros eléctricos en EE. UU,

Un equipo de estudiantes de Ingeniería Mecánica llegó al podio y se llevó la medalla de bronce tras alcanzar una eficiencia de 396 km/kWh (kilovatio/hora)

Cuando se habla de la Shell Eco-marathon no se hace referencia a una carrera de velocidad. El objetivo consiste en recorrer la mayor distancia con la menor cantidad de energía posible. Para lograrlo, cada detalle cuenta: el peso del vehículo, la fricción, la aerodinámica, la estrategia en pista y hasta el peso del piloto.

Estas variables las tiene bien claras un grupo de estudiantes de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, que durante años se ha enfrentado a equipos de otras nacionalidades en la misma competencia.

No es para menos. La experiencia les ha permitido perfeccionar su desempeño, consolidar su aprendizaje técnico y estratégico, pasando de cerca de 100 km/kWh (kilovatio/hora) en sus primeras participaciones a superar los 300 en competencias recientes, hasta alcanzar hoy 396 km/kWh, una cifra importante cuando se entiende que mientras un vehículo eléctrico convencional puede recorrer cerca de 10 km por kWh, estos prototipos pueden acercarse a los 400.

La clave del triunfo

“En pista cada decisión, desde la velocidad hasta el ritmo de conducción, impacta directamente en el resultado”, dice Jorge Cely, estudiante y líder del semillero Unisabana Herons Electric Vehicles. De ahí que la coordinación tanto técnica como humana, entender las fortalezas de cada integrante, asignar responsabilidades y mantener al grupo enfocado en un objetivo común, fuera crucial al momento de llegar al podio.

Para lograrlo, el equipo debía completar cuatro vueltas al circuito dentro de un tiempo máximo de 35 minutos, una condición necesaria para que el intento fuera válido. Sin embargo, el reto no estaba en terminar en el menor tiempo posible, sino en optimizar al máximo el consumo de energía dentro de ese límite. Es decir, entre más cerca se esté del tiempo máximo permitido, mayor es la eficiencia alcanzada. En ese escenario, la electrónica, la manufactura y la organización para responder a los retos técnicos y operativos de la competencia fueron determinantes.

“Sentí una gran responsabilidad porque dependía de mí ejecutar todo lo que habíamos planeado. Tenía el trabajo de todos en mis manos”, cuenta Sofía Vega, quien, con 1,45 metros de estatura, hizo las veces de piloto, siendo una de las pocas mujeres en conformar el equipo y recorriendo más de 110 kilómetros en la competencia, en la categoría de ‘Prototipos eléctricos, vehículos ultralivianos diseñados exclusivamente para maximizar la eficiencia’, donde el equipo alcanzó el tercer lugar frente a equipo de universitarios de Brasil y Canadá.

Sofia Vega, piloto. Foto: Universidad de La Sabana.

Una carrera de aprendizaje

Además del reto técnico, el equipo enfrentó desafíos logísticos: el vehículo fue transportado desarmado desde Colombia y ensamblado en Estados Unidos en jornadas intensas de trabajo. Para Julián Echeverry, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, este tipo de iniciativas son fundamentales en la formación de los estudiantes:

“Estos proyectos son una escuela única. Aquí los estudiantes desarrollan disciplina, trabajo en equipo y enfrentan retos reales. Es una experiencia que los forma de una manera distinta y los prepara para competir con los mejores del mundo”.

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