Estos son los secretos detrás de los looks de Shakira en los Grammy; joyas, precios y más

En la pasada noche del 2 de febrero se llevaron a cabo los premios Grammy, un evento que siempre llama mucho la atención y deja a muchos con la boca abierta. Aunque hubo uno que otro suceso que fue por no decirlo más ‘escandaloso’, la colombiana Shakira se robó la atención de forma positiva, con su show, el premio que ganó, su vestimenta y el comedor discurso que dió. Le contamos todos los detalles que debe saber sobre los looks de Shakira en los Grammy.

Shakira inició su presentación con un medley de sus canciones más icónicas: "Ojos Así", y "BZRP Music Sessions #53". El escenario se iluminó con una explosión de colores y efectos especiales, mientras Shakira, ataviada con un traje brillante, ejecutaba sus famosas coreografías de danza del vientre, con las que hipnotizó al público. Brindando un show impecable que además rememoró sus raíces árabes y uno de sus primeros éxitos.

Pero eso no fue todo, también ganó el Grammy a Mejor Álbum Pop Latino con “Las Mujeres Ya No Lloran”, donde abrazó a sus hijos primero que a nadie. Para luego conmover al público con unas emotivas palabras a sus fans y a su familia y especialmente a la población de inmigrantes latinos. Esto teniendo en cuenta el contexto de la ley de deportación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Para la alfombra roja la cantante escogió un diseño color naranja de tirantes y escote profundo. Ajustado hace contraste con el estampado de mariposas y una falda de encaje y lentejuelas color negro que revela algo de piel. Haciendo una oda a la moda de los 70’s que evidentemente no se quedó en el pasado. Respecto a sus joyas brilló con la colección Sabbia de Pomellato, lo más llamativo fue su pulsera. Que parece ser el brazalete Sabbia que tiene un costo de € 17.750, es decir, un aproximado de 76 millones de pesos colombianos.

#GRAMMYs, meet your queen! 19-time Recording Academy winner Shakira is here to dazzle! ✨ pic.twitter.com/xfuPBJFZeQ