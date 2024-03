Estos son los productos colombianos que ahora traen menos pero cuestan lo mismo

.Publicidad.

Algunas personas han ido a los supermercados a comprar algunos productos y aunque lucen como siempre parecen tener menos. Pero esto no es una mera impresión es una realidad y es un fenómeno llamado reduflación. En este el producto es el mismo, la misma calidad y precio, pero con menos cantidad. Es una estrategia muy conocida en el mercado. Le explicamos de que productos colombianos se trata.

Esto se hace porque los insumos suben de precio por la economía y no se puede brindar la misma cantidad de producto entonces para no subir los precios prefieren reducir las porciones. Fue el creador de contenido ‘price it col’ el encargado de hacer este análisis para contarle a sus seguidores cuáles son los famosos productos que fueron afectados por este fenómeno y aquí se lo contamos.

Productos colombianos que ahora traen menos pero cuestan lo mismo

1. Chocoramo, un artículo que antes venía con 70 gramos y ahora trae 65 gramos, es decir, una disminución de más del 7%.

2. El segundo producto es nada más y nada menos que el Gansito que antes tenía 45 gramos y ahora tiene 37 gramos, es decir una disminución de casi el 18%.

3. El tercero es la chocolatina Jet con maní que antes traía 100 gramos ahora trae 90 gramos, es decir, una disminución del 10%.

4. Otro producto son las bolsas de leche entera Colanta que antes traían 1 litro y ahora vienen por 900 ml, es decir, una disminución del 10%.

En este tipo de casos puede buscar otras alternativas de productos parecidos con una mayor cantidad o simplemente ser consciente pero seguirlos comprando si son sus favoritos.

