Estos son los precios para comer picada en Sutamarchán; es una de las más famosas de Colombia

Para quienes aún no han visitado Sutamarchán, este bello pueblo es considerado la ‘capital de la longaniza’ y es un destino imperdible para los amantes de la buena fritanga. Queda a tres horas y media de Bogotá, por lo que es necesario ir con planes y cronograma para aprovechar al máximo el tiempo. Si no sabe qué presupuesto llevar para la comida, aquí le contamos lo que puede esperar. Porque usted no fue si no probó una buena picada en Sutamarchán.

El origen de la fritanga se remonta a tiempos coloniales, cuando los españoles introdujeron la técnica de freír alimentos. La fritanga es una combinación de diferentes tipos de carne, generalmente de cerdo, que se fríen hasta obtener una textura crujiente y sabrosa, acompañada de papa, plátano e incluso arepa dependiendo del lugar.

¿Cuánto puede costarle una picada en Sutamarchán?

En Sutamarchán, las picadas tienen precios que van desde $20.000 hasta $114.000. Estos costos fluctúan según la cantidad de porciones y el número de comensales. Por ejemplo, el restaurante La Foguera ofrece los siguientes precios para que se dé una idea:

Picada personal: 22.000 pesos.

22.000 pesos. Picada para 2: 43.500 pesos.

43.500 pesos. Picada para 3: 65.000 pesos.

65.000 pesos. Picada para 4: 86.500 pesos.

86.500 pesos. Picada para 5: 108.000 pesos.

108.000 pesos. Picada para 6: 129.500 pesos.

