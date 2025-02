Estos son los nuevos carros eléctricos que Kia lanzará al mercado; revolucionarán la movilidad

.Publicidad.

Kia ha estado enfocada en promover, a nivel mundial, sus nuevos vehículos eléctricos. Colombia no ha sido la excepción y han enfocado parte de sus lanzamientos en estos modelos de energías renovables. Sin embargo, la revolución de esta marca no ha terminado allí y las sorpresas no pararán. Por lo que se ha sabido, serán 3 los nuevos carros eléctricos de Kia que se presentarán en los próximos días. Varios llegarán para complementar el portafolio de la marca a nivel global y seguramente, algunos de ellos, aterrizarán en Colombia. Le contamos qué vehículos son.

Los nuevos carros eléctricos de Kia con los que revolucionará el mercado

Estamos a escasos días de que llegue el EV Day, un espacio en donde la marca presenta su visión acerca de la movilidad sostenible. Aunque, la gran sorpresa de este evento, serán los nuevos carros eléctricos de Kia que se presentarán y que sin duda alguna, serán una gran revolución. Claro, es cierto que hay marcas que están muy adelantadas en este mercado, pero gracias a esto, habrá más posibilidades para los clientes. Ahora bien, entre esta presentación veremos el nuevo EV2, el más asequible de esta línea. Se dice que podría llegar sobre los $130 millones, aunque no hay que adelantarnos hasta no saber más sobre este modelo.

Diseño conceptual del Kia EV4

Aunque, esta no es la única novedad que habrá y que seguramente sorprenderá en este espacio. Se trata del EV4, que será el primer sedán eléctrico de la marca, por lo que se sabe, también tendrá una opción hatchback. Por ahora solo se han conocido algunos conceptos de este vehículo y la verdad es que su diseño es sorprendente y futurista. Seguramente su interior sea igual de impactante y se cree que llega para competir con Tesla. Finalmente, se encuentra la PV5, que por su nombre, se sabe que hará parte de otro segmento. Esta será una furgoneta totalmente eléctrica.

Un modelo que buscará más enfocarse en necesidades profesionales y seguramente, será ideal para empresas. Aunque, gracias a algunas configuraciones, podría ser ideal para familias o aquellos aventureros que deseen realizar planes más osados. Estos serán los nuevos carros eléctricos de Kia que serán presentados y seguramente uno o dos de ellos puedan llegar a Colombia. Aunque, por el trabajo que ha hecho el país, no sería descabellado que esto pase.

