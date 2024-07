Estos son los mejores vallenatos del año en Colombia; están nominados a los Premios Mi Gente

.Publicidad.

Los Premios Mi Gente, que se realizarán dentro de pocas semanas en el Coliseo Med Plus de la capital, tendrán una de las tareas más complejas de la música colombiana: elegir el vallenato del año y al intérprete vallenato del año. Dos selecciones que seguramente desatarán polémica en las redes sociales.

Pero parece que también se han preparado arduamente para semejante tarea, porque la lista no sólo contiene canciones que muchos fanáticos esperarían como "Bacano" de Silvestre Dangond o "Reina hermosa" de Peter Manjarrés; pero la organización también ha incluido una canción como "El secuestro" del Mono Zabaleta, que viene sonando fuerte desde enero y que se viralizó en los últimos meses a través de tendencias de Tik Tok.

La lista también contiene nuevos éxitos como "Dele que dele" de Rafa Pérez, "El DM" de Diego Daza con Carlos Rueda, "Me das y me quitas todo" de Daniel Calderón con Los Gigantes del Vallenato y Jorge Celedón, "Voy por ti" de Juancho De La Espriella o "Pal bailador" de Rolando Ochoa con su banda Zona R8.

En la lista también se destacan las mujeres más sonadas del vallenato contemporáneo Ana Del Castillo y Karen Lizarazo, quienes brillan con sus éxitos "El que la hace la paga" y "Tuki Tuki, respectivamente.

Otras categorías de los Premios Mi Gente que se realizarán en el Coliseo Med Plus

Los Premios Mi Gente están programados para realizarse el próximo 26 de septiembre en el Coliseo Med Plus de la ciudad (anteriormente Coliseo Live). En el evento competirán más de 120 artistas en 21 categorías que incluyen Canción del año, Artista del año, Mejor artista vallenato, Mejor artista regional, entre otros. Estas son algunas de las categorías más importantes.

Mejor Artista del Año:

-Pipe Bueno

-Yeison Jiménez

-Jessi Uribe

-Luis Alfonso

-Jhonny Rivera

-Francy

-Paola Jara

-Ryan Castro

-Mono Zabaleta

-Blessd

Mejor Canción del Año:

-Yeison Jiménez ft Pasabordo – Hasta la madre

-Hernán Gómez ft Luis Alfonso ft Pipe Bueno – La cantina remix

-Pipe Bueno ft Luis Alfonso – No me digas que no

-Luis Alfonso – Mi palabra contra la de ellos

-Paola Jara – Lo que no sirve estorba

-Blessd ft Ryan Castro – Ojitos rojos remix

-Esteban Rojas ft Kapo ft Pirlo – 420 Bulevar

-Mono Zabaleta – El secuestro

-Jessi Uribe – Demalas

-Charlie Zaa – Bobo apasionado

Mejor Artista Vallenato:

-Ana del Castillo

-Rafa Pérez

-Penchy Castro ft Luis Carlos Farfán

-Mono Zabaleta

-Karen lizarazo ft Rolando Ochoa

-Peter Manjarrés ft Eddy Herrera

-Cristian Better

-Diego Daza

-Jorge Celedón

-Elder Dayán Díaz

Mejor Canción Vallenato:

-Juancho de la Espriella – Voy por ti

-Diego Daza, Carlos Rueda – El DM

-Rafa Pérez – Dele que dele

-Mono Zabaleta, Daniel Maestre – El secuestro

-Peter Manjarrés Feat. Eddy Herrera – Reina hermosa

-Daniel Calderón, Los Gigantes Del Vallenato, Jorge Celedón -Me das y me quitas todo

-Rolando Ochoa, Zona 8R – Pal’ bailador

-Silvestre Dangond – Bacano

-Karen Lizarazo, Rolando Ochoa – Tuki Tuki

-Ana del Castillo – El que la hace la paga

Mejor Artista Regional Colombiano Masculino:

-Luis Alfonso

-Pipe Bueno

-Jessi Uribe

-Yeison Jiménez

-Alan Ramírez ft John Guerra

-El Charrito Negro

-Juan Pablo Navarrete

-Gabriel Arriaga

-Jhonny Rivera

-Joaquín Guiller

