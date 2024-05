Estos son los cambios que sufrió la Toyota Corolla Cross, el carro más vendido en Colombia este 2024

.Publicidad.

Toyota ha tenido un año bastante significativo en este 2024. En repetidas ocasiones, han logrado posicionarse en el primer lugar de carros más vendidos en lo que va del año. Actualmente, son la marca #1 en Colombia en ventas. De hecho, han tenido un crecimiento notable, respecto al año pasado. Algo que demuestra el respaldo de la marca en Colombia y como se ha ganado el cariño de los colombianos. Hay que aclarar que el mayor número de ventas se lo ha llevado el Toyota Corolla Cross. Este modelo, ha sufrido una renovación que sin duda, lo hará más atractivo en el país. Le contamos más sobre sus cambios.

El Toyota Corolla Cross se renueva y estos son algunos de sus cambios

Uno de los cambios más notorios se dan en su interior, en la versión SE-G tendremos un tablero digital de 12,3 pulgadas. Algo interesante de esta pantalla es la posibilidad de contar con tres modos de visualización. Respecto a las demás versiones, contaremos con un tablero nuevo digital de 7 pulgadas. Otro de los extras que nos presenta la versión SE-G, es su cargador inalámbrico de celulares. Un añadido que podría ser muy práctico para cierto grupo de personas. Otro de los puntos importantes de esta renovada Toyota Corolla Cross, son su asientos y techos, los cuales tienen ahora una nueva mezcla de texturas.

Un detalle que podría conquistar a más clientes. Su exterior también recibió algunos cambios notables. Algunos de ellos, le dan un aire de deportividad al Toyota Corolla Cross. Esto se puede apreciar en su nueva parrilla frontal, y en el diseño de sus luces. Los rines también han sido modificados y son de 18 pulgadas. En materia de seguridad también ha recibido algunas mejoras, aunque hay que decirlo, el modelo en sí es muy completo en este aspecto. Adicionalmente, tendremos el freno de mano eléctrico para toda la gama, lo que le da un gran plus a este vehículo.

Quizás para muchos no sean tan notorios estos cambios, aunque si llegan a ser significativos. Además, hay que decirlo, en sí el Toyota Corolla Cross es un modelo increíble y prueba de ello es su número de ventas este año. Seguramente con estos cambios, el modelo gane más popularidad en el país, lo que no es nada descabellado. Ahora bien, el precio de la versión híbrida XEi HEV 1.8 automático FWD es de $132.900.000 mientras el SE-H HEV automático FWD es de $149.900.000. De las versiones a gasolina, aún no se conoce el precio.

