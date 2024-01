Estos son los 3 peligros a los que se expone cuando contesta llamadas de números desconocidos

Estas son las modalidades más comunes de estafa. Ahora no sólo corre el riesgo de que lo roben, sino que de que destrocen su reputación para extorsionarlo

.Publicidad.

Pareciera como si últimamente los robos fueran más comunes que antes, por una parte, hay medios de comunicación y creadores de contenido de redes sociales que explotan estos hechos para generar material. Por el otro, es posible que luego de la pandemia más personas se hayan dedicado a actividades delincuenciales. Las estafas telefónicas y las estafas por WhatsApp están en su apogeo.

Antes, el peor de los miedos durante una estafa digital estaba relacionado con la perdida de dinero. Pero ahora la situación es mucho más compleja, porque su voz puede ser utilizada con fines que usted no espera. Además, con una grabación suya podrían presionarlo por dinero y destruir su imagen pública en caso de que haga caso omiso de pago.

..Publicidad..

A continuación, le contaremos cuáles son tres formas muy populares de estafa, a fines de que tenga la información necesaria para protegerse de estas artimañas. De todas formas, la situación ideal sería que ni siquiera contestara a números que no conoce, sobre todo si el detector telefónico del celular le anuncia que las llamadas las están haciendo desde otro país.

...Publicidad...

Suplantación de voz

Con menos de cinco minutos de una grabación con su voz, y sobre todo ahora en tiempos del boom de las aplicaciones que utilizan inteligencia artificial, es posible que los delincuentes autoricen todo tipo de transferencias.

....Publicidad....

Basta con que diga que sí, una forma muy común que tienen algunas personas para contestar, para que la captura de su voz sirva tanto para transferencias financieras, autorización de contratos, estafas en general o suplantar la identidad de su víctima.

Este tipo de llamadas suele hacerlas personas muy empáticas, que rápidamente entablan conversación. Aunque también pueden no tener un interlocutor, sino simplemente a una persona grabando la voz de las victimas desde el otro lado.

Verificación de actividad

Esta segunda situación, no siempre constituye un riesgo y es muy probable que muchos de nosotros hayamos sido víctimas de él. Se trata simplemente del sistema de verificación que utilizan las empresas para saber si nuestros números están disponibles para mandar información o llamarnos para vender publicidad.

Los estafadores también pueden utilizar este sistema de verificación, para saber a qué teléfonos pueden llamar en búsqueda de incautos.

Como esta situación, cuando constituye en estafa, se realiza en dos diferentes niveles (primero se chequea la identidad y luego se produce el robo digital), es común caer en la primera etapa, pero no tanto en la segunda.

También hay estafas por WhatsApp, la peor modalidad y es con pornografía

Ahora hay múltiples estafas que se hacen con fotos de personas desnudas generadas por inteligencia artificial o peor aún, con verdadera pornografía infantil. Esta funciona vía WhatsApp.

Es decir, que mientras a usted le están dando conversación desde el otro lado, hay alguien que está grabando su voz y su imagen al lado de este tipo de imágenes comprometedoras.

Este sistema cada vez se vuelve más frecuente y la policía está al tanto de ello, así que si lo están extorsionando de esta manera y es inocente, mantenga la calma. La policía suele tener conocimiento de este tipo de estafa y saber cómo actuar para proteger su integridad en este tipo de casos.

También ha ocurrido que, personas que han accedido a pagar para no ver su reputación arruinada, siguen siendo estafadas sin importar cuánto dinero entreguen para no verse envueltas en un escándalo público y por un delito que no han cometido.

| No se pierda: Esta es la nueva estafa en WhatsApp ¡Ojo, no caiga!