Esto es lo que se sabe de la extraña muerte de una familia en hotel de San Andrés

Omar Barrera

julio 16, 2025

Una familia completa muere en un hotel del Caribe colombiano mientras las autoridades investigan si gases tóxicos causaron la tragedia

El amanecer del 11 de julio en San Andrés, la perla del Caribe colombiano, trajo consigo una noticia que helará para siempre la memoria de la isla: una familia completa fue hallada sin vida en la habitación de un reconocido hotel de la zona turística. Tito Nelson Martínez, su esposa Viviana Andrea Canro Zuluaga y su pequeño hijo de 4 años. Lo que comenzó como unas vacaciones familiares terminó en una tragedia que hoy mantiene en vilo a una comunidad entera y plantea preguntas inquietantes sobre la seguridad en el sector hotelero.

Las primeras horas: cuando la verdad oficial no convence

Las autoridades inicialmente apuntaron a una posible intoxicación alimentaria, pero esa versión se desmoronó rápidamente ante la evidencia. "No había nada en el estómago del niño, estaba limpio", declaró entre lágrimas Orlando Canro, padre de la mujer fallecida, palabras que resonaron como un eco doloroso en diversos medios de comunicación.

Pero fue otra declaración del abuelo Orlando la que comenzó a dibujar un panorama más siniestro: "Mi hija pidió que le cambiaran la habitación porque olía raro, como a gas o pintura. Nadie la escuchó". Una súplica ignorada que ahora cobra dimensiones trágicas.

El rastro de las quejas: señales de alarma ignoradas

Una investigación en plataformas digitales revela un patrón inquietante. Los huéspedes venían reportando condiciones preocupantes durante meses. En Booking, Marcia, una visitante de agosto de 2024, escribió: "La habitación huele mucho a humedad, no entra aire, no hay ventanas para abrir. El aire acondicionado no da abasto, no enfría lo suficiente".

Las quejas se multiplicaban en Google y Tripadvisor: "aires acondicionados que hacen ruido extraño", "habitaciones encerradas sin ventilación" y "olor fuerte a cañería". Desde junio de 2023, las reseñas ya daban señales de alarma: "El aire acondicionado no es bueno, los baños se inundan, y hay un olor extraño", escribió un usuario. Otro cliente relató que "la habitación tenía un olor fuerte, el aire acondicionado con motor adentro, sin ventilación".

Lo que parecían molestias menores para las vacaciones de algunos huéspedes podrían haber sido, según los expertos, la punta de un iceberg mortal.

Los asesinos invisibles: las hipótesis científicas

Mientras Medicina Legal realiza exámenes ambientales y toxicológicos más avanzados, comienza a abrirse paso una inquietante hipótesis: ¿podría haber ocurrido una fuga de gases en la habitación?

El freón: un enemigo dulce

Los expertos consultados para esta nota señalan que un sistema de aire acondicionado defectuoso es capaz de liberar gases refrigerantes como freón o incluso amoniaco si hay fugas internas. Aunque el freón tiene un olor dulce característico y no es inflamable, a concentraciones elevadas puede desplazar el oxígeno en un espacio cerrado, provocando hipoxia: mareos, náuseas, vómitos y, en casos extremos, la muerte.

El monóxido de carbono: el asesino silencioso

Los forenses también consideran la presencia de monóxido de carbono (CO), conocido como "el asesino silencioso" por su naturaleza inodora e incolora. Este gas letal puede filtrarse desde plantas eléctricas, calderas defectuosas o generadores mal ventilados. Su peligrosidad radica en su capacidad para reemplazar el oxígeno en la sangre, causando hipoxia cerebral: los síntomas iniciales —dolor de cabeza, mareos, náuseas— se confunden fácilmente con un malestar común, pero en espacios cerrados, incluso concentraciones mínimas pueden provocar la pérdida de conciencia en minutos y la muerte en poco tiempo.

Sin embargo, el hotel ha indicado que la habitación no parece estar en contacto directo con tuberías de gas natural o del sistema de calderas, lo que obligaría a los investigadores a buscar otras fuentes de emisión o descartar completamente esta hipótesis. La ausencia de conexiones obvias no elimina por completo la posibilidad: el CO₂ puede infiltrarse a través de conductos de ventilación compartidos, sistemas de climatización conectados o incluso desde habitaciones adyacentes.

Los vapores del mantenimiento: una hipótesis emergente

¿Pudo un producto impermeabilizante o de mantenimiento, mal aireado, liberar vapores tóxicos que causaron la tragedia? Muchos productos utilizados para impermeabilizar paredes, techos o baños contienen solventes orgánicos volátiles (SOV), como tolueno, xileno o hidrocarburos aromáticos. En ambientes mal ventilados, estos vapores pueden acumularse y causar síntomas como mareo, náuseas, vómitos y, en exposiciones prolongadas, efectos sobre el sistema nervioso central, incluso la muerte.

Si se aplicó un impermeabilizante recientemente, sin permitir que la habitación se aireara adecuadamente, los vapores podrían haber quedado atrapados, especialmente si las ventanas permanecían cerradas y el aire acondicionado no era suficiente para renovar el aire.

El sulfuro de hidrógeno: el traidor olfativo

Entre las hipótesis que seguro estudian los forenses también se menciona el sulfuro de hidrógeno (H₂S), un gas extremadamente tóxico que puede emanar de sistemas de aguas residuales en mal estado. A bajas concentraciones, el H₂S es fácilmente identificable por su característico olor a "huevo podrido", pero a niveles elevados paraliza el sentido del olfato y se vuelve indetectable, lo que lo hace aún más peligroso en espacios cerrados.

En dosis suficientemente altas, este gas puede causar mareos, vómitos, pérdida de conciencia y muerte por parálisis respiratoria en cuestión de minutos. ¿Pudo una fuga silenciosa de H₂S en la habitación convertir unas vacaciones familiares en una tragedia irreversible?

El peso de la espera

Para la familia Canro, cada hora de espera es un tormento. "No quiero culpar a nadie sin pruebas", insiste el abuelo Orlando, "pero si fue una fuga, necesitamos saberlo. Que esto no le pase a nadie más".

Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la causa de la tragedia. Las autoridades han pedido prudencia mientras avanzan los análisis. Sin embargo, los antecedentes de mantenimiento deficiente y las quejas recurrentes sobre olores y ventilación parecen ser piezas de un rompecabezas que la Fiscalía, Medicina Legal y las autoridades departamentales y del distrito turístico deberán armar con celeridad.

Las preguntas que flotan en el aire

Mientras la investigación avanza, la pregunta flota en el aire, tan invisible como los gases que podrían haber provocado esta tragedia: ¿es este un caso de homicidio por negligencia o hay algo más que no hemos visto?

Los antecedentes de mantenimiento deficiente, las quejas ignoradas y la súplica desesperada de una madre por cambiar de habitación dibujan un panorama donde la tragedia pudo haber sido evitable. En San Andrés, la joya del Caribe colombiano, una familia perdió la vida en lo que debían ser unos días de descanso y felicidad.

Ahora solo queda esperar que las autoridades encuentren respuestas que honren la memoria de las víctimas y, quizás más importante, que eviten que otras familias sufran el mismo destino en habitaciones donde el aire que respiramos puede convertirse en nuestro último aliento.

La investigación continúa. Las autoridades mantienen reserva sobre los resultados preliminares mientras las familias esperan justicia y explicaciones.

