El negocio por el que Rosmery Bohórquez, 'Nuevo rico, nuevo pobre', dejó la actuación

.Publicidad.

El nuevo elenco de Nuevo rico, nuevo pobre ha sido un completo éxito y ha conquistado a gran parte de la audiencia de Caracol Televisión. Aunque, muchos de los televidentes del canal siguen recordando con cariño y nostalgia a ese primer casting que brilló en la versión del 2007. Muchos se han preguntado qué ha pasado con algunos de ellos, que desde hace años no se ven ni por las curvas de la televisión colombiana. Este es el caso de Rosmery Bohórquez, quien le dio vida a Doña Maritza en ese entonces. Aunque, desde hace un buen tiempo no se le ve actuando y esta es la razón.

La razón por la que Rosmery Bohórquez, de Nuevo rico, nuevo pobre, no volvió a actuar

La bogotana arrancó su carrera como actriz antes de que acabara la década de los 80. Poco a poco empezó a ser parte de una que otra novela de la televisión colombiana. Entonces le llegó un papel importante en la producción Tentaciones, la cual fue un gran éxito en aquel año. Su nombre ganó gran reconocimiento en Colombia y el trabajo no le faltó por un buen tiempo. En el año 2007, le llegó la oportunidad de ser parte de Nuevo rico, nuevo pobre, dándole vida a Doña Maritza. Su personaje le daba un toque especial a la novela. Rosmery Bohórquez se consagró con su papel y demostró su gran habilidad.

..Publicidad..

Rosmery Bohórquez en 'Nuevo rico, nuevo pobre'. Foto: Caracol.

|Le puede interesar El regreso de Manolo Cardona a la actuación de la mano de Netflix; va a estar junto a tremendo elenco

...Publicidad...

Siguió actuando por un buen tiempo, hasta que en el año 2019, interpretó el que ha sido su último personaje hasta el momento. En ese entonces participó en la novela Los Briceño y no se le volvió a ver más en la televisión colombiana. Aunque, esto tiene una razón y no es que a la mujer no le llegaran ofertas o algo por el estilo. Por lo que se sabe, la bogotana optó por dejar a un lado su profesión para dedicarse a su empresa de finca raíz, la cual administra con su esposo. Respecto a su esposo, se trata de Javier Delgiudice, un hombre muy famoso en Perú.

....Publicidad....

Para quienes no lo conozcan, este personaje no solo es actor, pues también es presentador en su país de origen. Ahora bien, pese a todo esto, la mujer sigue compartiendo contenido en sus redes sociales, aunque lo haga de manera esporádica, pues no es muy activa allí.

Vea también: