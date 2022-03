Este juego es a tres

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Por el bien de la democracia y por el futuro del país nada está decidido para las próximas elecciones presidenciales.

La estrategia del candidato Gutiérrez es hacernos creer que si no votamos por él, Colombia quedará en manos de Gustavo Petro.Ha tenido la desfachatez de proponerle a Sergio Fajardo, como también lo han hecho por redes, algunos de sus seguidores, que se una a sus huestes y ha llegado a decir que si Petro llega a ganar las elecciones Fajardo es el responsable.

Y es que estamos acostumbrados, desde épocas del expresidente Uribe a decidir todo por miedo. Miedo al castrochavismo, a volvernos como Venezuela, a la ideología de género, a que nos expropian, a quedarnos sin pensión, a que nos volvamos una dictadura etc. etc. etc., todo agenciado desde la derecha. Me resulta curioso que gente estudiosa y supuestamente formada aún crea en todas esas falacias. Y aunque defienden las instituciones a capa y espada conciben que el presidente es un ser todopoderoso donde el Congreso y las Cortes no juegan papel alguno para frenar los excesos de poder.

A lo que deberíamos tenerle miedo es a lo que hace Uribe y este gobierno para perpetuar sus fichas. Porque no podemos ser tan ingenuos de creer que Duque y su jefe, no tienen candidato

El gobierno tumbó la Ley de Garantías y quedó con un cheque en blanco para contratar, licencia que no se había visto jamás en época electoral. Uribe da la orden de que Óscar Iván Zuluaga en representación del Centro Democrático aspire por un corto período a llegar al Palacio de Nariño y para lograr ese objetivo recorre el país bailando, cantando y luciendo atuendos propios de las culturas regionales para la foto y para las redes. Hacer el ridículo ya no tiene importancia. Apenas gana Gutiérrez como candidato de la Coalición Equipo Colombia, Zuluaga declina por una "decisión personal" en favor de la candidatura de Federico, pues para su desfortuna es el que cuenta con todo el apoyo de Duque y de Uribe. El gobierno tiene en los organismos de control un equipo de bolsillo que ha estado muy comprometido hostigando a Sergio Fajardo; y por último a pesar de que Iván Duque pertenece al partido Centro Democrático hace público el pasado 13 de marzo que solicitó y votó el tarjetón de una de las coaliciones. Aunque nadie presenció por cuál de ellas lo hizo, los colombianos podemos estar plenamente seguros que no fue por Petro ni por Fajardo.

Federico Gutiérrez es el candidato del gobierno, es el candidato del Centro Democrático y es el candidato del expresidente Álvaro Uribe y representa a los partidos y a las ideas de derecha. Si queremos perpetuar y continuar el gobierno de Iván Duque entonces la alternativa es votar por Federico Gutiérrez y es ésta la mejor forma de apoyar la candidatura para que Petro gane la Presidencia.

Muy al estilo conocido de marras, el Centro Democrático no se conforma con haber obtenido un resultado bastante pobre en las elecciones de marzo. En esa colectividad no cabe realizar un análisis sobre la posibilidad de que su propuesta no interpreta a los jóvenes y en general, a los ciudadanos de Colombia. A María Fernanda Cabal hay que abonarle que es la única que abiertamente señala las falencias y las equivocaciones del actual presidente. Si el CD no gana, para ellos es fraude. Y en vez de cuestionar al flamante registrador y sus decisiones, siempre son otros los que se robaron las elecciones. Los partidos políticos ya no apoyan a ojo cerrado lo que pide Uribe. En el caso de la solicitud de reconteo primó la sensatez.

Desconocer que Gustavo Petro, hasta ahora, ha sido el gran canalizador del descontento popular y de los jóvenes del país es ocultar el sol con la mano-

El ministro del Interior le sirve al régimen presentando a consideración del Congreso el proyecto de ley 392, al cual, el 16 de marzo pasado le radicaron mensaje de urgencia; en ese texto el gobierno pretende reglamentar el proceso de empalme y además clasificar y reservar información . Es un texto abiertamente antidemocrático y que deja un sabor de que lo que verdaderamente pretenden es esconder información. Ojalá frente a esta iniciativa también prime la sensatez y las bancadas procedan a hundirla con el mismo carácter de urgencia que le radicó el gobierno.

Somos muchos los que creemos en que el Centro sigue siendo una opción fuerte y que llegará a la segunda vuelta. No estamos condenados a votar ni a elegir entre los extremos.

Sergio Fajardo y su excelente fórmula vicepresidencial Luis Gilberto Murillo tienen una verdadera propuesta de cambio, conocen e interpretan el territorio, están comprometidos con la paz y son capaces de canalizar el descontento y sobre todo gobernar sin sobresaltos a Colombia. Su programa está inserto en los nuevos retos mundiales como el medio ambiente, cerrar las brechas, superar las trampas de la pobreza y apostarle a la educación. Y más que nada son capaces de gobernar para todos. No pueden seguir primando las formas, es hora de mirar el fondo. Esta partida es a tres.