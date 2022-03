El papel del dinero en las campañas

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Para ser buen gobernante se requieren las condiciones mínimas que lo posibiliten: ante todo el temperamento o carácter, no basta con el deseo; la capacidad de liderazgo, no basta con la inteligencia; la trayectoria y experiencia, no basta la buena intención; la definición de lo que se propone, no basta la ambición de poder; el respaldo y la capacidad de delegación en lo que se llama un equipo, no basta con la genialidad.

En fin, las recientes consultas depuraron bastante la lista de candidatos que no llenaban uno u otro, y mucho menos todos estos requisitos.

Los elegidos los llenan, y seguramente al final tocará escoger entre ellos.

Fajardo parece haberse auto eliminado: ganó la votación de los que se definieron como el ‘centro’, pero ni esa caracterización, ni la persona misma de quién ganó despertaron suficiente entusiasmo para competir con los otros ganadores. Pareciera que la autosuficiencia del grupo y del candidato al limitarse a autocalificarse como mejor que los otros por ser diferente a ellos no ‘pegó’.

Todo pinta que entre Fico o Petro se encuentra quien será nuestro próximo ‘primer magistrado’.

Como ambos tiene capacidades como gobernantes, lo que definirá el voto puede ser el cuál es más afín a lo que uno considera lo mejor.

Dos criterios son fundamentales para eso: la propuesta que presentan y reprepresentan, y la personalidad misma como individuos.

La propuesta de Petro incluye estrategias que pueden tener algo de populismo pero ofrecen esencialmente y comprometidamente el cambio. La de Fico estratégicamente se limita a ser el anti-Petro, pero además representa y defiende el continuismo.

Así muchos nos encontramos con una difícil escogencia entre una propuesta que atrae y una personalidad que crea incertidumbre, y una personalidad que no deja dudas sobre un proyecto que nos mantendría en las condiciones que hoy en general se rechazan.

En cuanto a los elementos que intervienen en las elecciones externos a quienes se candidatizan, la cantidad de dinero del cual puedan disponer las campañas es determinante.

Es un hecho que la movilización de los votantes es en buena parte el reflejo de lo que se invierte en ello. No es del caso debatir si bajo la forma de compra directa – e ilegal – o mediante estrategias publicitarias conocidas y exitosas en una sociedad de consumidores.

Como en caso de una confrontación solo entre Fico y Petro en primera vuelta es claro que vencería Petro, lo dueños del poder destinaránrecursos a mantener vivas candidaturas sin ninguna opción pero que eviten esa posibilidad

En Estados Unidos se llega al punto que los análisis sobre perspectivas electorales se hacen primero sobre la cantidad de recursos que captan los candidatos antes que sobre lo que dicen las encuestas. Entre nosotros sucede más bien al revés (los aportes -sobre todo los más grandes-) tienen más el carácter de una inversión que será retribuida, por lo tanto recibe más quien mejor va en las encuestas.

Así las cosas todo lo que moviliza el dinero del ‘establecimiento’ se irá del lado de Fico. Como en caso de una confrontación solo entre Fico y Petro en primera vuelta es claro que vencería este último, lo dueños del poder destinarán una parte a mantener vivas candidaturas sin ninguna opción pero que eviten esa posibilidad.

De los 7 candidatos que quedan es poco probable que Ingrid o Enrique Gómez reciban apoyos financieros. Como además no cuentan con ‘partidos’ o maquinarias que los apoyen, es posible su retiro antes de la primera vuelta. El caso de Rodolfo Hernández siendo lo contrario.

Queda la incógnita de lo que pesa ‘lo que diga César Gaviria ‘, quien, no por dinero pero sí para su supervivencia política, requiere irse con quien sea el próximo Presidente. En cuanto a liderazgo político, ya pasadas las elecciones poca ascendencia tiene sobre los avalados por él. En cuanto a dinero, de los elegidos ninguno gastará por él de su propio peculio y si acaso lo hará será negociando individualmente la retribución que espera.

Dos incógnitas quedan entonces: si la adhesión del gavirismo es más lo que aporta o lo que perjudica al que la reciba ; y, consecuente con eso, si alguno se arriesgará a aceptar esa alianza.