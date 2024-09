Este es el truco para comer toda la pasta que quiera y no engordar; así es su preparación

Los italianos tienen un secreto para consumir este alimento con frecuencia y que no afecte en su peso, aquí le contamos de qué se trata

Esta deliciosa comida italiana que se ha tomado el mundo entero por su practicidad, sabor y economía está hecha a base de sémola, mezclada con agua, y a la cual se puede añadir sal, huevo u otros ingredientes. Existe una enorme variedad entre pastas cortas, largas, mini y más. Aunque muchos no la cocinan como lo acostumbran en Italia, por eso aquí le enseñamos cual es la forma correcta de comer pasta, además de esta forma ellos aseguran que no engorda.

El nutriólogo y creador de contenido ‘soygerardomarrero’ se encontró el video de un italiano que explica cómo comer pasta son engordar y el secundó esta teoría. Incluso sería una táctica efectiva para diabéticos y personas que no quieren tener picos de insulina en su sangre.

Tipos de pasta

¿Cómo comer pasta sin engordar?

El truco es cocinar la pasta hasta que quede al dente, lo que logra que el almidón de la pasta se diguiera gradualmente y no engorde. La explicación detallada del nutricionista fue que al comerla así para su cuerpo parece más algo de fibra que una pasta común. Se debe a que esta está compuesta por almidón y cuando se somete a cocción se va hidratando, lo que permite que nuestras enzimas lo vayan rompiendo y absorbiendo, entonces, se vuelve glucosa y esa glucosa se vuelve azúcar en sangre.

Mientras que si la comes al dente, ósea disminuir su tiempo de cocción de 7 a 8 minutos para que quede un poco más dura, el almidón no va a hidratarse tanto y de esa forma tendrá una pasta con hasta un 20% a 50% de fibra. Ideal para no generar picos de azúcar en su sangre.

