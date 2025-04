- Este es el top 5 de las mejores hamburguesas artesanales que usted debe probar al Occidente de Bogotá

Por: Hugo Leonardo Valenzuela |

abril 10, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El occidente de la capital siempre fue mayoritariamente donde crecí, estudié y viví mientras estuve en Bogotá; por eso era una deuda el hacer un listado de cinco hamburguesas artesanales que todo el mundo debería probar y que permite también al residente de barrios como Modelia, Álamos, Ciudadela Colsubsidio, Santa Rosita, Villas de Granada, Molinos de Viento y otros barrios que hacen parte de localidades como Engativá y Fontibón, degustar buenas comidas rápidas cerca de sus casas sin tener que desplazarse muy lejos de su barrio de origen. Pongo a consideración los siguientes lugares que conozco ampliamente y de los cuales soy cliente frecuente a pesar de no residir en la capital de Colombia, pero que por cuestiones de trabajo siempre visito y disfruto.

XL GOURMET

Esta marca, ya ampliamente reconocida en toda la ciudad, nació en el barrio Modelia como muchos; siendo puestico callejero, pero vendiendo excelentes productos. Pero me sorprendí ahora que regresé porque del pequeño local en ese sector poco queda, ya que gracias a las deliciosas hamburguesas que venden y la visión de negocio han podido crecer responsablemente, logrando modernizarse al punto de, en la actualidad contar con unas instalaciones muy agradables para el comensal.

..Publicidad..

Esta vez traté de cambiar mi pedido porque normalmente siempre me voy a la fija con una de mis hamburguesas favoritas, la balsámica, un "casao" raro, pero delicioso (mezcla de carne o filete de pechuga acompañada de queso mozzarella, tomate, cebolla grillé, tocineta salteada y glaseada en reducción de balsámico aromatizado con vino tinto). Me decidí por la hamburguesa magnífica, una mezcla de carne acpmpañada de queso mozzarella, tomate, guacamole, pico e gallo, tocineta salteada, piña en trozos reducida en miel y panela, coronada con queso costeño rallado. ¡Una delicia esa mezcla entre la proteína, el dulce en reducción y lo salado del auténtico queso costeño!

...Publicidad...

Mi hijo prefirió la "hamburguesa monster", mezcla de carne fina o con filete de pechuga a partir de la talla XL, igualmente queso mozzarella, tomate, cebolla grillé, pollo y carne desmechados glaseados en mermelada de tocineta, lechuga, champiñón y plátano maduro. Aprovechamos para probar los famosos y muy polémicos "falsos chicharrones" que tanto furor causaron en redes; de hecho ahora que se están preparando para participar en un nuevo Burger Master se decantaron por sacar para el evento por la hamburguesa "Cevicharrona", una preparación especial crujiente, mágica y deliciosa que muy seguramente dará de que hablar en esa ya famosa competición. En todo caso, XL Gourmet siempre será un lugar favorito en donde todos los apetitos según la talla, serán bienvenidos.

....Publicidad....

Dirección: calle 23 No 81d 33

Instagram: @xlgourmet

ANVORGUESA

Un lugar que se metió en mi corazón desde que lo visité por primera vez; queda muy cerca de lo que fue mi casa materna, donde antiguamente funcionaba el paradero de buses de la empresa Copenal. Dos muchachos emprendedores, profesionales pero sobre todo nobles y muy buenas personas abren este sitio de jueves a domingo en la tarde noche con la ilusión de que los vecinos del sector conozcan el gran producto que tienen. No hay que despistarse porque en el día funciona un restaurante de barrio, de familiares de uno de los dueños; al entrar se evoca esa música ochentera que ambienta perfectamente el local, logrando pasar un rato tranquilo y agradable.

Mientras se espera el pedido, se puede jugar el tradicional stop de mi generación en ese sotano del barrio Molinos de Viento; ahí me daba cuenta que los pedidos a domicilio empezaban a salir cada vez más rápido y más seguido, lo cual me generaba confianza y credibilidad. Me dejé asesorar de Juan para que me ayudara a elegir la mejor opción "la anvorguesa indecisa", una rica preparación en un espectacular pan pretzel con carne generosa de 150 gramos, queso cheddar, tocineta, pepinillos agridulces y una misteriosa y deliciosa salsa de la casa. En combo me costó $27.900 lo cual me pareció económico y sobre todo justo teniendo en cuenta la relación costo-beneficio. "La esmechá" fue la otra preparación que logramos probar; ya esta venía en un pn brioché igualmente delicioso, 150 gramos de fina carne de res, queso mozzarella, carne desmechada bañada en salsa criolla, lechuga fresca y una salsa BBQ inigualable.

Al final de la travesía nos fuimos a un cronómetro que tienen en la pared y que usan como reto para los clientes que se atrevan a tratar de parar el reloj en diez segundos exactos, al lograrlo se llevarán el premio de no tener que pagar la cuenta sea del monto que sea, pero ¡ojo que solo tienen una oportunidad! . Yo le cedí ese honor a mi hijo y nos quedamos con el ardor de parar el cronómetro en 9,99. pero igual nos fuimos contentos y él me aseguró que le encantó el lugar y que muy seguramente lo seguirá frecuentando.

¡Vale la pena apoyar a este par de titanes! quienes ya en tan poco tiempo lograron un cuarto lugar en un burger fest.

Dirección: carrera 103a No 77b 29

Instagram: @anvorguesa_col

BEATS BURGER

Este lugar tiene un concepto único y espectacular; las adiciones de las recetas de las hamburguesas no van encima de la carne, van DENTRO de la carne, logrando una mezcla de sabores maravillosa. Eso es Beats Burgers Bogotá, una marca que está causando furor en el occidente de mi ciudad en mi barrio materno Álamos Norte, y también en Suba, que fue donde nacieron inicialmente. Su carta se divide hamburguesas con carnes gigantes de 450 y 600 gramos, carnes de 300 gramos, beats combos y una sección "arma tu hamburguesa", concepto con el que inicialmente arrancaron, que todavía mantienen, pero que fue tanto el éxito que mutó a recetas fijas, muchas de ellas inspiradas por los clientes. Como mi apetito siempre será voraz y se identifica siempre con la piña, me fui por una hamburguesa "penyair" (carne artesanal de 450 gramos rellenita de queso cheddar, maíz tierno, deliciosa piña y chorizo ranchero. ¡Qué cosa tan rica de verdad!

La otra preparación del pedido fue una hamburguesa "exotikush" (fina carne artesanal de 300 gramos rellena de queso mozarella, jalapeños, chorizo, tocineta y piña. Advierten los meseros que la carne de la hamburguesa necesita bastante cocción, por lo que los comensales deben esperar aproximadamente 30 minutos, pero que si no tienen tiempo también hay unas opciones que son más rápidas en la carta como las hamburguesas clásicas baby, medium, exotic y tradicional, pero en todo caso la gracia del lugar es probar lo novedoso y diferente de su concepto. También cabe destacar que ofrecen para acompañar cervezas artesanales marca propia llamadas "experimental style" de un grado de alcohol un poco más alto pero perfecto para acompañar este tipo de comida rápida de origen bávaro. Buenos perros calientes, excelentes bebidas y una que otra salchipapas para los que deseen opciones diferentes a los de la hamburguesa.

Dirección: carrera 101 No 71b 03

Instagram: @beatsburgersbogota

PERROMONO - LA MARIMONDA DEL MONO

El pionero de la salchipapa costeña en Bogotá, con más de 20 años de experiencia y en la actualidad con 5 sedes en Bogotá, presenta la hamburguesa "arrayúa", una hamburguesa artesanal con todos los poderes como son pan artesano, carne igualmente artesanal de 170 gramos, queso cheddar, jamón pietrán, vegetales, cebolla caramelizada, tocineta y salsa de la casa.

A pesar de ser muy fuertes con el tema de las salchipapas, tienen también una amplia carta de hamburguesas que lo hacen merecedor de estar en este listado. "Bacana de carne"(carne magra, tocineta, queso mozzarella, jamón pietrán, tomate, cebolla y salsas), "pechichona" (triple de carne sin verduras, tocineta especial, queso cheddar y abundantes salsas de la casa), "especial del mono" (carne, pollo, tocineta, doble queso mozzarella, doble jamón pietrán, cebolla, salsas y porción de papas artesanales a la francesa) y la "Congo de Oro" (doble carne magra, queso cheddar, jamón pietrán, tocineta, lechuga y salsas de la casa) entre otras.

Obviamente no se puede dejar de recomendar las monumentales salchipapas del lugar como la butifarreña, la choricera, la super suiza y otras para combos grandes como la marimonda mona, la salvajada del mono y el castillo de la marimonda (una deliciosa montaña de sabor cuatrifásico que va con costillas BBQ, carne, pollo, chorizo, butifarra, chorizo, tocineta, queso mozzarella, verduras, maíz, salsa de la casa y coronada en salsa rosada.

Perromono y la marimonda del mono es una pequeña gran embajada costeña en la capital del país en donde se pueden encontrar los tradicionales jugos de corozo, níspero, zapote costeño y guayaba agria. Fue bueno volver a saludar a mi amigo Edwin Duncan quien ha crecido y ya hace presencia con su concepto novedoso en barrios estratégicos de Bogotá.

Dirección: transversal 106 No75b 18 Garcés Navas

Instagram: @comidasrapidasperromono @lamarimondadelmono

CAMPESINOS MAESTROS

Un lugar que me hace sentir orgulloso de mi localidad Engativá, pues ha logrado salir adelante a pesar de las adversidades como los son estr ubicados en un lugar no tradicional gastronómicamente hablando, un incendio que los hizo reiniciarse y mejorar su labor, y otros tropiezos de los que siempre han logrado salir avante. En mi concepto tienen una de las mejores 5 hamburguesas de Colombia como lo es la "tropicampeche" (hamburguesa asada al carbón con piña parrillada, doble jamón pietrán y salsa agridulce) que a pesar de no ser la más vendida del lugar, si logra una mezcla de sabores en el paladar de los comensales que salen totalmente satisfechos cuando prueban sus productos.

En todo caso las joyas de la corona y las que más se venden son la "problemática" (hamburguesa asada al carbón con trozos de tocino carnudo, tajadas de plátano maduro y miel mostaza de la casa) y la "bien criolla" (igualmente carne asada al carbón con abundante hogao, maíz tierno y queso campesino criollo dorado). Los acompañamientos son muy buenos; unas malteadas gigantes y sabrosas, unas papas en casco si el cliente lo prefiere de un sabor y una textura adecuada en su punto, que se dividen en papas artesanales (que son mis preferidas), criollas, criollas engalladas, artesanales engalladas, francesas y francesas engalladas.

El lugar no tiene absolutamente nada que envidiarle a locales y marcas tal vez más reconocidas ubicadas en otros puntos de la ciudad; ahora tienen también una sede relativamente nueva en el barrio las Ferias que también hacen parte del occidente de la ciudad.

¡Campesinos Maestros, un pequeño gigante de las hamburgueserías de mi ciudad y de Colombia!

Dirección: calle 76bis No 94-25

Instagram: @campesinosmaestros

También le puede interesar: Llamar "tibio" a Fajardo es una forma de estupidez incapaz de pensar fuera de los extremos