Este es el restaurante en la Zona T para tener una cena bajo la luz de las "estrellas"

En el corazón de la vibrante Zona T de Bogotá, en medio de la gran oferta gastronómica que allí se encuentra, el restaurante Mala flor se destaca, un sitio que se inspira en el caribe de México, específicamente en Tulum. Su ambiente no sólo es ideal para un almuerzo con amigos o una cena en pareja, sino que además brinda un espacio para que al caer la noche se pueda bailar y disfrutar.

Desde el momento en que cruza la puerta de Mala Flor, se sumergirá en un ambiente que fusiona elegancia con un toque de rusticidad moderna. En medio de su gran salón se encuentra una escultura que se roba todas las miradas, además en las noches, su techo de vidrio se ilumina dando la sensación de estar bajo las estrellas.

En su menú podrá encontrar opciones de entradas como guacamole servido en molcajete con chips de camote y aceite de cacao por $41 mil, ceviche fresco de mar con corvina y camarón, en leche de tigre con puntos de aceite verde, servido con cremoso de aguacate, pepino, tomate, cebolla, rábano, cilantro, maíz y chips de camote por $46 mil, camarones crocantes, bañados en una salsa melcocha con chile guajillo, una deliciosa fusión de sabores dulces y picantes por $40 mil, entre otras.

En cuanto a los platos fuertes podrá ordenar salmón en costra de nueces yeriyaki de vino blanco, con kale crocante y arroz con furikake por $66 mil, arroz negro del pacífico con camarones, calamares en su tinta, mejillones, leche de coco, polvo de hoja de elote y chiles tatemados, furikake y un toque de alioli por $64 mil y más.

También podrá encontrar opciones de tacos para compartir, cortes de carne en parilla, bowls y baos también para compartir. El rango de precios esta entre $29 mil y $130 mil.

Los fines de semana cuenta con un brunch all you can eat, el precio de $90 mil incluye una 1 bebida fría y 1 caliente, buffet de frutas, cereales y panes y dos platos de la carta; la opción de $120 mil incluye buffet de frutas, cereales y panes, dos platos de la carta, all you can drink de sodas, jugos, chocolate y cafés (Inlcuye agua manantial) y all you can drink de cerveza bbc y mimosas.