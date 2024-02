Este es el pequeño vehículo eléctrico de Opel que está en el país ¿vale la pena por su precio?

.Publicidad.

A Colombia han llegado diferentes modelos enfocados en la movilidad sostenible. Estamos hablando de aquellos que han empezado a hacer parte del segmento de los eléctricos. Varias marcas alrededor del mundo han empezado a incorporar diferentes modelos que hacen parte de esta categoría. Dentro de este nuevo movimiento, encontramos algunos modelos que son muy llamativos. Un claro ejemplo de esto es el pequeño vehículo eléctrico de Opel que llega a Colombia para probar suerte. Estamos hablando del Rocks-e, un cuadriciclo que espera romperla en el mundo motor del país. Aquí le contamos lo que debe saber de este modelo y si vale la pena comprarlo.

Rocks-e, el nuevo vehículo eléctrico de Opel que llega a Colombia

Cuando decimos que es un pequeño, no estamos mintiendo, tiene tan solo 2,41 metros de largo y pesa tan solo 471 kg. Este cuadriciclo no se asemeja a otros modelos, aunque tiene bien definida su competencia. Ahora bien, hablemos de su interior, cuenta con un pequeño cuadro de información digital y poco más, pues es un vehículo muy sencillo en este sentido. Por otro lado, no cuenta con un baúl, aunque en el lado del pasajero hay un espacio amplio para esto. Eso sí, la silla del copiloto no podrá ajustarse, a diferencia de la del piloto. Respecto a la manera en que se conecta un dispositivo móvil, será por medio de USB.

Respecto al motor con el que cuenta este nuevo vehículo eléctrico de Opel, es un eléctrico que cuenta con 12 caballos de potencia máxima. Gracias a su batería y el tamaño de esta, es apta para recargar con enchufes domésticos, una gran ventaja. Eso sí, su tiempo de carga es de alrededor de 4 horas. Respecto a su autonomía, logra los 75 kilómetros por ciclo y unos 45 km/h de velocidad punta. Adicionalmente este Opel Rocks-e cuenta con frenado regenerativo, el cual se activa cuando la carga es menor a 70%. Evidentemente al ser un cuadriciclo tan pequeño, son pocas las características con las que cuenta.

Ahora bien, es hora de que hablemos algo muy importante, su precio. Hoy en día se puede conseguir en $59.990.000, un precio que para algunas personas podría ser elevado. Eso sí, hay varias cosas que la marca podría mejorar para hacer más llamativo este vehículo.

