- Este es el millonario botín que recibe el PSG por ser el campeón de la Champions League

El PSG ganó la orejona desde la tanda de penaltis contra el Arsenal que hizo un buen juego en los 90 y el tiempo de reposición. Los dos se llevan un buen premio

El Paris Saint-Germain es bicampeón de Europa. El equipo de Luis Enrique ganó este sábado en Budapest la tanda de penaltis contra el Arsenal y se convirtió en el segundo club en retener el título de la Champions League en la era moderna del torneo, un logro que solo había conseguido el Real Madrid de Zidane entre 2016 y 2018.

El partido terminó 1-1 tras los 90 minutos y la prórroga. Kai Havertz adelantó al Arsenal en el minuto 6, pero Ousmane Dembélé igualó de penal en el 62, después de que Khvicha Kvaratskhelia forzara la infracción dentro del área. Nadie más anotó en los siguientes 60 minutos, y la definición quedó para los once metros. El PSG fue mejor desde el punto blanco, convirtió 4 de los 5 que pateó y se llevó la Orejona. El Arsenal convirtió 3 de los 5.

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Ganar tiene un precio concreto. La UEFA entrega 25 millones de euros al campeón de la Champions: 18,5 millones por llegar a la final y 6,5 millones adicionales por ganarla. El Arsenal, por su parte, se va con los 18,5 millones del subcampeón. Pero esos números son solo el punto de partida.

Durante toda la temporada, tanto el PSG como el Arsenal acumularon bonificaciones por cada victoria en la fase de liga y por avanzar en cada ronda eliminatoria. La cifra total que el club parisino se lleva al terminar el torneo es considerablemente más alta que el premio de la final. A eso hay que sumarle el value pillar, el mecanismo por el cual la UEFA distribuye ingresos adicionales según el peso comercial de cada club, su audiencia televisiva y su presencia en los mercados internacionales. Ese componente puede agregar entre 20 y 30 millones de euros más, y el PSG, con su alcance global, está entre los clubes que más pueden sacar de ese cálculo.

El formato renovado de la Champions también ayudó. Esta edición repartió cerca de 400 millones de euros más entre los participantes que el torneo con el esquema anterior. Los clubes grandes ganaron con el cambio, y el PSG, como campeón, es el que más se beneficia.

Además del dinero, el título le da al PSG una plaza asegurada en la próxima Champions, el derecho a disputar la Supercopa de Europa en agosto y acceso a la Copa Intercontinental y al Mundial de Clubes de 2029. Competiciones que, cada una a su manera, generan más ingresos, más patrocinadores, más visibilidad.

El PSG llegó a Budapest como vigente campeón y se va como bicampeón. Luis Enrique consiguió lo que muy pocos entrenadores han logrado en la historia de esta competición. Y el club francés, que tardó décadas en ganar su primera Champions en 2025, ya tiene dos.

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