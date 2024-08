Este es el médico veterinario al que le estarían envenenando a sus perritos; ya hay pruebas

.Publicidad.

En una denuncia viralizada por la influencer Laura Camila Vargas, se conoció que el veterinario Felipe Bohórquez, dueño de la clínica veterinaria Quirurgivet en el norte de Bogotá, está recibiendo ataques por parte de una de sus vecinas. La presunta mujer estaría harta del sonido de los perritos y manifiesta ser una profesional de la salud preocupada por el bienestar de sus pacientes.

"Desde ahora dejaré caer en su patio alimentos con veneno", decía la carta que iba acompañada de un mata ratas, como prueba de que la amenaza iba en serio y que fue entregada de manera anónima. La persona escribe estos comunicados desde hace 3 o 4 meses, pero en los últimos días pasó a las acciones concretas arrojando alimentos como pedazos de tocino o chocolatinas, que estarían impregnados con este veneno.

..Publicidad..

El médico incluso dice haber tomado medidas para que el sonido de los canes no sea tan perceptible para sus vecinos, pero también que es imposible lograr que los perros no molesten en los minutos diarios en que salen al patio. Parece que este detalle a la señora no le importó o directamente no lo consideró.

...Publicidad...

La persona, que dice ser una señora, aclara en la carta que por los ladridos no puede dormir bien y que esto estaría afectando el bienestar de sus pacientes y colocando en riesgo su vida. La carta es enfática en aclarar que los alimentos con veneno no pararan de llegar "hasta que los ladridos cesen".

....Publicidad....

También reconoce en la carta que entiende que sus acciones puede ser consideradas como crueles, pero que el doctor no le habría dejado otra alternativa.

La influencer recordó que el hecho no sólo es un acto cruel, de odio, deplorable e injustificable; sino un delito que puede dar penas de 12 a 36 meses en prisión y multas de 5 a 60 salarios mínimos, de acuerdo al Código Penal. También reveló que ya hay suficientes videos como prueba y un proceso legal en curso contra posibles implicados.